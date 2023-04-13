Artırılmış Gerçeklik Destekli "Apple Gözlüğü"nün Tanıtılacağı Tarih Ortaya Çıktı

Apple endüstri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, yeni metalens teknolojisini tamamlayabildiği takdirde, artırılmış gerçeklik destekli "Apple Gözlüğü"nü en erken 2026 veya 2027'de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kuo, son anket ve tahmin özetinde Apple'ın iPad ve iPhone'lardan başlayarak bir dizi cihazda plastik lens kapaklarının yerini alacak metalens teknolojisini geliştirdiğini söylüyor. Metalensler, ışığı odaklamak için meta yüzeyler kullanan düz bir lens teknolojisidir. Optik uygulamalarda, geleneksel, kavisli refraktif lenslere kıyasla düz yüzeyden ve azaltılmış kalınlıktan yararlanabilirler.

Apple'ın Metalens Teknolojisindeki Planları

Kuo'ya göre metalens kapaklar Apple'ın iPad Pro için Face ID sisteminde kullanılmak üzere 2024'te, ardından 2025 veya 2026'da iPhone için seri üretime girecek. Analist, geliştirme planlandığı gibi giderse sonunda Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünde kullanılacaklarını ve bunun da en erken 2026 veya 2027'de üretime gireceğini söylüyor.

Kuo, daha da ileriye dair tahminlerde bulunarak, üretim ve yazılım algoritması geliştirmede doğrusal ilerlemenin devam ettiği varsayımıyla, metalens kapakların 2028 ile 2030 yılları arasında mevcut kameralardaki "en düşük kaliteli" plastik lenslerin yerini alabileceğini öngörüyor.

Bu yılın başlarında Bloomberg, Apple'ın karma gerçeklik başlığının ardından tanıtmayı planladığı artırılmış gerçeklik Apple Gözlüğü'nün geliştirilmesine ara verdiğini bildirmişti.

Peki sizin Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.