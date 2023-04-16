iPad Mini 7 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

iPad mini 7 çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yedinci nesil iPad mini modeli ne zaman çıkacak? Söz konusu tablet modelinin ne zaman satışa sunulacağına dair bir iddia ortaya atıldı.

Altıncı nesil iPad mini modeli 2021 yılında satışa sunulmuştu. 8,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tabletin piyasaya sürülmesinden bir süre sonra çoğu kişi yeni iPad mini modelini beklemeye başlamıştı. Yedinci nesil iPad mini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yaşanan gelişme, büyük bir merak içerisinde beklenen tablet modelinin ne zaman satışa sunulacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor ancak bunun sadece iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

iPad Mini 7 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPad modelinin çıkış tarihi ile ilgili bir iddia ileri sürdü. Kuo, yedinci nesil iPad'in 2023 yılının sonlarına doğru veya 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ve toplu sevkiyata başlanacağını belirtti.

Teknoloji devi Apple'ın konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Bu sebepten dolayı söz konusu tablet farklı bir tarihte satışa sunulabilir.

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