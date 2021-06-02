iPhone 13 Serisinin Batarya Kapasitesi Sızdırıldı!

iPhone 13 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Bir kullanıcı, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden yeni iPhone modellerinin pil büyüklüğünün ne kadar olacağına ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

iPhone 1 Serisinin Batarya Kapasitesi Gün Yüzüne Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2020 yılının ekim ayında iPhone 12 serisini satışa sundu. Kullanıcılar, iPhone 12 modellerinin satışa sunulmasının ardından önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen iPhone 13 serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

Güvenilir bir kaynak olarak nitelendirilen Digital Chat Station isimli bir kullanıcı, Weibo isimli sosyal medya hizmeti üzerinden yeni iPhone modelelrinin pil büyüklüğünün ne kadar olacağına dair önemli bilgiler paylaştı. Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone modelleri, iPhone 12 serisine kıyasla daha büyük pil kapasitesine sahip olacak.

Ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 Pro Max, 4352 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. iPhone 12 Pro Max isimli modelde 3687 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim. Eğer sızdırılan bilgil doğruysa iki model arasında batarya anlamında büyük bir fark olacak.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde de batarya anlamında büyük pil kapasitesinin olacağı iddia edildi. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde 3095 mAh batarya bulunacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde 2185 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

iPhone 12 Mini modelinde 2227 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen iPhone 13 Mini modelinde 2406 mAh büyüklüğünde bataryanın yer alacağı iddia edildi.

Teknoloji devi Apple tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü ortaya atılan bu iddiaların doğru çıkmama olasılığı bulunuyor.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.