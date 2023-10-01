iPhone 16 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Sızdırıldı!

Yeni iPhone modelleri ile ilgili çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni sızıntıyla beraber iPhone 16 serisinin boyutları ve ağırlıkları gün yüzüne çıktı. Peki, yeni iOS cihazların boyutları nasıl olacak?

12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından iPhone 16 serisi merak içerisinde beklenmeye başlandı.

iPhone 16 Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 7,8 mm

: 7,8 mm Uzunluk : 147,6 mm

: 147,6 mm Genişlik : 71,6 mm

: 71,6 mm Ağırlık: 173 gram

MacRumors'taki habere göre iPhone 16 ve iPhone 16, eylül ayında satışa sunulan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri ile aynı boyutlara sahip olacak. Ağırlık tarafında ise 2 gramlık bir artışın yaşanacağı iddia edildi.

iPhone 16 Plus Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 7,8 mm

: 7,8 mm Uzunluk : 160,9 mm

: 160,9 mm Genişlik : 77,8 mm

: 77,8 mm Ağırlık: 203 gram

iPhone 16 Pro Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 8,25 mm

: 8,25 mm Uzunluk : 149,6 mm

: 149,6 mm Genişlik : 71,45 mm

: 71,45 mm Ağırlık: 194 gram

İddiaya göre iPhone 16 Pro 8,25 mm kalınlığında olacak. iPhone 15 Pro modelinin boyutu ve ağırlığı ise şu şekilde:

Kalınlık : 8,3 mm

: 8,3 mm Uzunluk : 146,6 mm

: 146,6 mm Genişlik : 70,6 mm

: 70,6 mm Ağırlık: 187 gram

iPhone 16 Pro Max Modelinin Boyutu ve Ağırlığı

Kalınlık : 8,25 mm

: 8,25 mm Uzunluk : 163 mm

: 163 mm Genişlik : 77,58 mm

: 77,58 mm Ağırlık: 225 gram

iPhone 16 Pro Max modelinin 8,25 mm kalınlığında ve 225 gram ağırlığında olacağı öne sürüldü. iPhone 15 Pro Max modelinin boyutu ve ağırlığı ise şu şekilde:

Kalınlık : 8,3 mm

: 8,3 mm Uzunluk : 159,9 mm

: 159,9 mm Genişlik : 76,7 mm

: 76,7 mm Ağırlık: 221 gram

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