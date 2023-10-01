iPhone 16 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Sızdırıldı!
iPhone 16 serisinin boyutları ve ağırlıkları ortaya çıktı. İşte merak içerisinde beklenmeye başlanan yeni iPhone modellerine ilişkin ayrıntılar!
Yeni iPhone modelleri ile ilgili çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni sızıntıyla beraber iPhone 16 serisinin boyutları ve ağırlıkları gün yüzüne çıktı. Peki, yeni iOS cihazların boyutları nasıl olacak?
12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından iPhone 16 serisi merak içerisinde beklenmeye başlandı.
iPhone 16 Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 7,8 mm
- Uzunluk: 147,6 mm
- Genişlik: 71,6 mm
- Ağırlık: 173 gram
MacRumors'taki habere göre iPhone 16 ve iPhone 16, eylül ayında satışa sunulan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri ile aynı boyutlara sahip olacak. Ağırlık tarafında ise 2 gramlık bir artışın yaşanacağı iddia edildi.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak? 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında
iPhone 16 Plus Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 7,8 mm
- Uzunluk: 160,9 mm
- Genişlik: 77,8 mm
- Ağırlık: 203 gram
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dayanıklılık Testi: Pro Max'ten Daha Sağlam! (Video)
Apple'ın en güçlü ve en pahalı iPhone 15 Pro Max'inin, dayanıklılık testinde şaşırtıcı bir şekilde başarısız olması nedeniyle kasasının aslında sanıldığı kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmıştı.
iPhone 16 Pro Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 8,25 mm
- Uzunluk: 149,6 mm
- Genişlik: 71,45 mm
- Ağırlık: 194 gram
İddiaya göre iPhone 16 Pro 8,25 mm kalınlığında olacak. iPhone 15 Pro modelinin boyutu ve ağırlığı ise şu şekilde:
- Kalınlık: 8,3 mm
- Uzunluk: 146,6 mm
- Genişlik: 70,6 mm
- Ağırlık: 187 gram
iPhone 15 Pro Max ve Galaxy S23 Ultra'ya Düşme Testi Yapıldı: Peki Kim Kazandı?
Yeni titanyum kasasıyla iPhone 15 Pro Max,
iPhone 16 Pro Max Modelinin Boyutu ve Ağırlığı
- Kalınlık: 8,25 mm
- Uzunluk: 163 mm
- Genişlik: 77,58 mm
- Ağırlık: 225 gram
iPhone 16 Pro Max modelinin 8,25 mm kalınlığında ve 225 gram ağırlığında olacağı öne sürüldü. iPhone 15 Pro Max modelinin boyutu ve ağırlığı ise şu şekilde:
- Kalınlık: 8,3 mm
- Uzunluk: 159,9 mm
- Genişlik: 76,7 mm
- Ağırlık: 221 gram
iPhone 16 Serisinin Tamamı Aynı İşlemciyle Gelebilir!
Tedarik zinciri analisti Jeff Pu'ya göre Apple'ın standart iPhone modellerinde eski işlemcileri kullanma eğiliminden vazgeçeceği ve bunun yerine dört iPhone 16 modelini de A18 serisi işlemciyle donatacağı söyleniyor.
Yeni iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR