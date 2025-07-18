iPhone 17 Pro, Oyuncak Arabalar Gibi Renk Değiştirecek!

Hatlarsanız Apple, geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı iOS 26 ile birlikte Liquid Glass adını verdiği yeni arayüz tasarımını sergilemişti. Şimdi ise şirket bu yeni tasarım diline özel olarak iPhone 17 serisinde yeni bir renk seçeneği getirmek için hazırlanıyor.

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, iOS 26'nın Liquid Glass arayüzüne özel olarak renk değiştirebilen bir dış yüzey seçeneğine sahip olacak. İşte detaylar!

iPhone 17 Pro Liquid Glass Gibi Renk Değiştirebilecek

İddialara göre Liquid Glass tasarımından ilham alan özel bir renk seçeneği sayesinde, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin gövdeleri renk değiştirebilecek. Bu yenilikçi renk seçeneğine sahip iPhone'lar, başlangıçta beyaz bir tona sahip olacak, ancak ışığın vurduğu açıya göre farklı renkleri yansıtacak.

Geçmişte tişörtlerden oyuncak arabalara kadar birçok alanda karşımıza çıkan bu renk değiştirme teknolojisi, akıllı telefon dünyasında da yankı bulmuştu. Zira, geçtiğimiz dönemde tanıtılan pek çok Android akıllı telefonda renk değiştirebilen dış yüzeylere şahit olmuştuk. Ancak genellikle telefonlarını sade ve tek renklerde sunan Apple için bu durum, tasarım anlamında bir ilk olacak.

Tasarım tarafında iPhone 17 Pro'nun yenilikleri bununla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefon, gövdesiyle aynı genişlikte bir kamera adasına sahip olacak. Bununla birlikte, arka yüzde ikonikleşen Apple logosunun daha aşağı kaydırılması ve kamera adasının altındaki bölümün MagSafe teknolojisi nedeniyle dış yüzeyden daha farklı bir malzeme ile kaplanacağı belirtiliyor.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran: 6,3 inç, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED

6,3 inç, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 24 MP geniş açılı kamera

iPhone 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşacak iPhone 17 serisi, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılacak. Apple'ın lansman tarihini genellikle Eylül ayının ikinci haftasının Salı günü olarak belirlemesi sebebiyle, bu yıl telefonların 9 Eylül 2025 tarihinde görücüye çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 Pro ile birlikte başka hangi tasarım yenilikleri göreceğiz? Yorumlarda buluşalım...