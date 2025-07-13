iPhone 17 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı: Apple Geleneği Bozmayacak

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili yeni bilgiler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kısa süre önce Pro modeline ait olduğu iddia edilen tasarım görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, şimdi de cihazların ne zaman tanıtılacağına dair kritik detaylar gün yüzüne çıktı.

Bilmeyenler için Apple, uzun yıllardır iPhone serisini her yılın eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Gelen son bilgiler şirketin iPhone 17 serisinde de bu geleneği sürdüreceğini gösteriyor. İşte detaylar!

iPhone 17 Serisi 9 Eylül'de Tanıtılabilir

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak yeni serinin Apple'ın geleneksel takvimine sadık kalarak eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan şirkete yakınlığı ile billnen bazı analistlerin bu konuda daha keskin tahminleri var.

Ünlü analist Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone tanıtımları için genellikle ABD'de 2 Eylül'den itibaren kutlanan İşçi Bayramı'nı takip eden haftayı seçiyor. Bu durum, iPhone 17 lansmanının 8 Eylül Pazartesi ile başlayan hafta içerisinde düzenlenmesinin yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor.

Etkinliğin hangi güne denk gelebileceği sorusuna da yanıt veren Gurman, Apple'ın son yıllardaki bazı istisnalar dışında genellikle Salı günlerini tercih ettiğini belirtiyor. Dolayısıyla, 8 Eylül'ün Pazartesi gününe denk gelmesi, iPhone 17'lerin 9 Eylül Salı günü tanıtılacağı anlamına gelebilir. Ayrıca, Apple'ın Cuma günleri etkinlik düzenlemediği için 12 Eylül ihtimali ortadan kalkarken, geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle 11 Eylül tarihini de her yıl es geçtiği biliniyor.

Öte yandan Apple cephesinden henüz iPhone 17 serisinin ne zaman tanıtılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle lansman tarihi hakkındaki tüm bilgilere şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni akıllı telefonlar ne zaman tanıtılabilir? Yorumlarda buluşalım.