Yapay Zeka Tahmin Etti: iPhone 17 Serisi Kaç Para Olacak? İşte Fiyat Listesi!

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone 17 serisini tanıtacak. Merakla beklenen serinin standart iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşacağı söyleniyor. Geçen yıllardan farklı olarak Plus'ın yerini Air alacak.

Apple'ın her sene çıkardığı iPhone'lar, fiyatları ile gündem oluyor. Tabii bu sadece Türkiye için geçerli. Bunun sebebi de dolar kurunun yüksek olması. Bu bağlamda iPhone 17 serisinin fiyatı da merak edilmiyor değil. Son olarak yapay zeka, fiyat listesini tahmin etti.

Yapay Zekaya Göre iPhone 17 Fiyat Listesi

Yapay zekanın verdiği listeye göre iPhone 17 serisi, 60 bin - 70 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyat 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip standart iPhone 17 için geçerli olacak.

iPhone 17 Pro 12 GB RAM + 256 GB ise 85 bin - 95 bin TL arasında bir fiyatla çıkacak. Bununla birlikte serinin tepe modeli iPhone 17 Pro Max 12 GB RAM + 256 GB modeliyse 90 bin - 100 bin TL aralığında fiyata sahip olacak.

Yapay zekaya göre beklenen iPhone 17 serisi fiyat listesi şu şekilde;

Model RAM Depolama Tahmini ABD Fiyatı Tahmini Türkiye Fiyatı iPhone 17 8 GB 128 GB 799 dolar 60 bin - 70 bin TL iPhone 17 8 GB 256 GB 899 dolar 70 bin - 80 bin TL iPhone 17 8 GB 512 GB 999 dolar 75 bin - 85 bin TL iPhone 17 Pro 12 GB 256 GB 1.099 dolar 85 bin - 95 bin TL iPhone 17 Pro 12 GB 512 GB 1.199 dolar 90 bin - 100 bin TL iPhone 17 Pro 12 GB 1 TB 1.299 dolar 100 bin - 110 bin TL iPhone 17 Pro Max 12 GB 256 GB 1.199 dolar 90 bin - 100 bin TL iPhone 17 Pro Max 12 GB 512 GB 1.299 dolar 100 bin - 110 bin TL iPhone 17 Pro Max 12 GB 1 TB 1.399 dolar 105 bin - 115 bin TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatı kaç TL olacak? Yorumlarda buluşalım.