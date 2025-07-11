iPhone 17 Pro'nun Yeni Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımı Şaşırttı

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone'lara dair sızıntılar yaşanmaya başlandı. Son olarak iPhone 17 Pro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurularak iPhone 17 Pro maketi oluşturuldu. Bu maket, telefonun gerçektte nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Majin Bu isimli sosyal medya kullanıcısı X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden iPHone 17 Pro'nun iki adet fotoğrafını paylaştı. Bir görsel telefonun arka tasarımını, diğer görsel ise telefonun yan tarafını gösteriyor.

Görüntülere baktığımızda yeni iPhone'un devasa kamera modülüyle birlikte geleceğini görüyoruz. Bu kamera modülünün üzerinde üç adet kamera yer alıyor. Bu kameraların konumu, iPhone 16 Pro'dakiyle aynı.

iPhone 17 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Pro, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiske lçözünürlüğünde ana akmera, 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

iPhone 17 Pro'nun ön yüzeyinde 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak iPhone 17 serisinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.