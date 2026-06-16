iPhone 18 İçin Kritik Gelişme! Tanıtım Tarihi Doğrulanmış Olabilir

Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de yeni bir iPhone serisiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket bu seneyse iPhone 18 serisini kullanıcılarla buluşturacak. Üç farklı modelden oluşacağı iddia edilen akıllı telefon ailesiyle ilgili şimdiye kadar tanıtım takvimine yönelik çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Peki serinin standart modeli olan iPhone 18 ne zaman tanıtılacak?

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple normalde her yıl eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıtıyordu. Ancak bu yıl şirketin farklı bir takvim izleyeceği öne sürülüyor. İddialara göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra eylül ayında tanıtılacak. Serinin standart modeli olan iPhone 18 ise 2027'nin ilk aylarında kullanıcılarla buluşacak. Şimdiye kadar tanıtımla ilgili birçok söylenti ortaya atılmıştı. Şimdi Apple'ın önemli bir iş ortağından gelen açıklama bunu resmen doğruladı.

Apple'ın iPhone'larda kullanılan kamera lenslerinin ana tedarikçisi olan Tayvan merkezli Largan Precision'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lin En-ping, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirketin hissedar toplantısında konuşan En-ping, büyük bir ABD'li müşterisinin yeni bir mobil cihazının lansmanını ertelediğini ve söz konusu ürünü gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Ayrıca bu nedenle yılın sonlarına doğru üretim kapasitelerni artıracaklarını ifade etti.

Lin En-ping açıklamalarında doğrudan Apple'ın adını vermedi. Ancak Largan Precision'ın iPhone kamera lenslerinin en önemli tedarikçilerinden biri olması ve iPhone 18'in erteleneceğine dair pek çok iddia ortaya atılması, söz konusu müşterinin Apple, mobil cihazınsa iPhone 18 olduğunu düşündürüyor. Ki bazı güvenilir sektör kaynakları da buna kesin gözüyle bakıyor.

Apple Neden iPhone 18'i Daha Geç Çıkaracak?

Apple’ın iPhone 18 serisinin standart modelini daha geç piyasaya sürecek olmasının arkasında birkaç sebep var. Bunların başında ise tanıtım sürecini daha verimli yönetme isteği geliyor. Bildiğiniz üzere Apple yalnızca standart modeli değil; Pro, Pro Max, Air, e serisi ve katlanabilir iPhone modellerini de duyuracak. Yani oldukça geniş bir ürün yelpazesi söz konusu. Tüm bu ürünlerin tek bir etkinlikte tanıtılması hem üretim tarafında birden fazla modele odaklanmayı hem de serinin tamamının aynı anda duyurulmasını gerektiriyor.

Apple ise bunun yerine serinin çıkışını iki farklı döneme yayarak hem üretim sürecini daha rahat ve verimli yönetmeyi hem de 7-8 ay boyunca akıllı telefon dünyasının gündeminde kalmayı planlıyor olabilir. Ayrıca bilindiği üzere şirket, her çeyrekte finansal raporlarını açıklıyor. Bu raporlar doğrudan biz kullanıcılara değil, yatırımcılara yönelik olsa da iki farklı çıkış dönemi, şirketin iki ayrı dönemde yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağlayabilir. Bu da yatırımcıları etkileyebilir.

iPhone 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: A20 Bionic (2 nm)

A20 Bionic (2 nm) RAM: 12 GB

12 GB Başlangıç Depolama: 256 GB

256 GB Arka Ana Kamera: 48 MP Fusion

48 MP Fusion Arka Geniş Açı Kamera: 48 MP Ultra Geniş

48 MP Ultra Geniş Ön Kamera: 24 MP

24 MP Batarya Kapasitesi: 3.692 mAh veya daha üzeri

Editörün Yorumu

Apple’ın iPhone 18 modelini her yıl olduğu gibi eylül ayında değil, bir sonraki yıl tanıtacağı iddiası şimdiye kadar birçok kez gündeme geldi. Bu nedenle ben şahsen bu iddiaya kesin gözüyle bakıyorum. Bunun nedeninin ise Apple’ın hem iki ayrı dönemde yüksek satış performansı elde etmek hem de üretim tarafındaki yükü daha verimli şekilde dağıtmak istemesi olduğunu düşünüyorum.