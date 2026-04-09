Apple'ın Katlanabilir Telefonu Yolda! Tasarımı ve Özellikleri Sızdı

Apple, yıllar süren bekleyişin ardından katlanabilir telefon pazarına giriş yapıyor. Şirket, bu yılın eylül ayında merakla beklenen iPhone Ultra modelini tanıtacak. Son gelişmeler katlanabilir telefonun özelliklerini ve tasarım detaylarını ortaya koyuyor.

iPhone Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

FPT tarafından paylaşılan son video, yaklaşan iPhone Ultra modelinin tasarımını ve temel özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre markanın katlanabilir telefonu geçmiş sızıntılardaki gibi kısa ama geniş ekranıyla karşımıza çıkacak.

Cihazın arka panelinde iPhone Air modelinden aşina olduğumuz bir kamera tasarımına yer verilecek. Ancak yeni modelde Air’deki tek kameranın aksine çift kamera kurulumu bulunacağını söyleyebiliriz.

Telefonun iç ekranında sol üst köşeye konumlandırılmış bir ön kamera yer alacak. Kapak ekranında üst orta kısımda bir selfie kamerası bulunacak. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda cihazda toplamda dört adet kamera kullanılacağını söylemek mümkün.

Diğer iPhone modellerinin aksine iPhone Ultra'da Face ID özelliği olmayacak. Bunun yerine güç butonuna entegre edilen bir Touch ID tercih edilecek. Yani cihaz katlanabilir yapıda olması nedeniyle bazı özelliklerden feragat edecek gibi görünüyor.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı.

: 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı. Boyutlar : Kapalıyken 9 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

: Kapalıyken 9 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık İşlemci : A20 Pro çip

: A20 Pro çip Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Apple üretimi C2 modem Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

: Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran) Güvenlik : Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var.

: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var. Menteşe Yapısı: 0.15 mm derinliğinde katlanma izi,

iPhone Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra modelinde 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekran ve 5.5 inç boyutunda bir kapak ekran yer alacak. Bununla birlikte cihazın kapalıyken 9 mm, açık durumdayken ise 4.5 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor.

iPhone Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra'da Apple'ın A20 Pro yonga setinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından hakkında kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat şu ana dek ortaya çıkan raporlara göre 3 nm üretim süreciyle geliştirilen selefinin aksine 2 nm mimariyle üretileceği söyleniyor.

2 nm üretim teknolojisine sahip işlemciler 3 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha yüksek performans sunarken aynı zamanda daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu doğrultuda Apple A20 Pro’nun da 3 nm ile üretilen selefi A19 Pro’ya göre daha hızlı ve daha verimli olması bekleniyor.

iPhone Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra, iPhone’lar arasında en büyük bataryaya sahip model olacak. Şu an için kesin olmasa da kaynaklar telefonun yaklaşık 5.800 mAh kapasiteli bir pil ile geleceğini iddia ediyor. Bu Apple’ın yazılım optimizasyonlarıyla birleştiğinde kullanıcılara çok daha uzun bir pil ömrü sunabilir.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'dan şimdilik resmi bir açıklama gelmese de geçmiş sızıntılara göre iPhone Ultra modeli 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da vergisiz 90 ila 112 bin TL seviyelerine denk geliyor. Bunlara Türkiye'deki vergileri de eklediğimizde 181.000 TL ila 227.000 TL aralığına karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanan birisi olarak katlanabilir telefonlara bir ilgim söz konusu. Fakat Apple'ın yeni katlanabilir telefonu boyutsal açıdan beni çok fazla etkilemedi diyebilirim. Ancak yine de geniş ekranlı bir katlanabilir arıyorsanız, iPhone Fold modeli sizin için en uygun seçenek olabilir.