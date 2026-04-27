iPhone 18 Serisi Muhtemel Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Apple, çok yakında merakla beklenen iPhone 18 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni serisinde önceki yıllarda olduğu gibi standart, Pro ve Pro Max modellerinin yer alması bekleniyor. Peki markanın yeni telefonlarından tam olarak neler bekliyoruz? Bu içerikte iPhone 18 serisinin beklenen teknik özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atacağız.

iPhone 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: A20 Bionic (2 nm)

RAM: 12 GB

Başlangıç Depolama: 256 GB

Arka Ana Kamera: 48 MP Fusion

Arka Geniş Açı Kamera: 48 MP Ultra Geniş

Ön Kamera: 24 MP

Batarya Kapasitesi: 3.692 mAh veya daha üzeri

iPhone 18'de 6,3 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan OLED bir ekran yer alacak. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızlarıyla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Karşılaştıracak olursak iPhone 17'de 6,3 inçlik, 120Hz tazeleme hızı ve 3.000 nit parlaklığı destekleyen OLED bir ekran tercih edilmişti. Yani çok yüksek ihtimalle yeni model selefine benzer bir ekran deneyimi sunacak.

Cihazda Apple A20 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. iPhone 17'ye güç veren Apple 19 yongası 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilmişti. Bu da yeni işlemcinin daha hızlı çalışacağı, daha az güç tüketeceği ve aynı zamanda daha az ısınacağı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci henüz tanıtılmadığından oyun performansıyla ilgili yorum yapmak pek doğru olmaz. Fakat burada Apple A19 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu işlemciyle yapılan testlerde PUBG Mobile'ın 120 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yeni işlemci çok daha güçlü olacağından oyun performansında bu seviyelerin üzerine çıkacak. Yani yüksek grafikli mobil oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan oynayabileceksiniz.

iPhone 18'de 48 megapiksel ana ve 48 megapiksel ultra geniş açı kamerasının kullanılması bekleniyor. Selefinde de aynı kamera özelliklerinin mevcut olduğunu belirtelim. Buradaki burada en önemli değişiklik selfie kamerasında olacak gibi görünüyor.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor.

İddialara göre cihazda 24 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bu da selefinde 18 megapiksellik bir ön kamera kullanıldığını dikkate aldığımızda önemli bir artış gibi görünüyor. Yani yeni modelle birlikte çok daha kaliteli selfieler çekebileceksiniz.

Hatırlanacağı üzere iPhone 17'de 3.692 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı. Aynı zamanda bu pil 40W hızlarında şarj oluyordu. Bu kapsamda iPhone 18'de 3.692 mAh veya daha yüksek bir pilin kullanılacağını söyleyebiliriz. Şarj hızları ise çok yüksek ihtimalle aynı kalacak.

iPhone 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibariyle Apple'ın resmi sitesine baktığımızda iPhone 17'nin 77.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. iPhone 18'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 79.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması muhtemel.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 4,100 - 4,250 mAh arası

4,100 - 4,250 mAh arası Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro'da 6,3 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun paneli 120Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim sunabilecek.

iPhone 18 Pro'nun OLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Aynı zamanda diğer renkler de LCD panellere göre daha canlı görünecek.

iPhone 17 Pro’da 6,3 inçlik, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 3000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran kullanılmıştı. Şu an için kesin olmasa da iPhone 18 Pro’da daha yüksek parlaklık ve çözünürlük değerleri görmemiz ihtimaller dahilinde.

Akıllı telefonda Apple A20 Pro işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga setinin 2 nm mimariyle üretilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçen yılki iPhone 17 Pro’da 3 nm tabanlı Apple A19 Pro işlemcisi bulunuyordu.

Bunu biraz daha açarsak işlemci üretim teknolojisindeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi diyebiliriz. Tabii bir yonganın genel performansını yalnızca bu detaya bağlamak doğru olmaz. Fakat yine de nm değeri işlemcilerin daha yüksek performans sunması, daha az güç harcaması ve hatta daha az ısınması gibi konularda önemli bir etkiye sahip.

A20 Pro’nun oyun performansıyla ilgili net bir detay mevcut değil. Fakat iPhone 17 Pro Max ile gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yeni işlemci daha güçlü özelliklere sahip olacağından oyun performansında selefinin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

Cihazın kamerasıyla ilgili kafaları karıştıran iddialar söz konusu. Bilindiği üzere iPhone 17 Pro’da üç adet 48 megapiksellik üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti. Bazı kaynaklar yeni modelde ana kameranın 200 megapiksel seviyesine çıkacağını iddia ediyor. Şu an için ürünün önünde iki ihtimal bulunuyor. Bunlardan ilki ana kameranın 200 megapiksele yükselmesi ve ikincisi ise kamera çözünürlüklerinin selefiyle aynı kalması.

Batarya tarafında da büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa iPhone 18 Pro’da 4,100 - 4,250 mAh arası bir batarya yer alacak. Şarj hızı ise 40W’tan 45W’a çıkacak. Bu arada selefinde 4.252 mAh’lik bir pil yer alıyordu.

iPhone 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro an itibariyle markanın sitesinde 107.999 TL’den satışta. Yeni modelin işlemci, kamera ve batarya gibi alanlarda daha iyi olacağını düşündüğümüzde 109.999 TL’lik bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.9 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

Yonga Seti: A20 Pro (2 nm)

Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açılı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

RAM: 12 GB

Batarya: 5.100 veya 5.200 mAh

5.100 veya 5.200 mAh Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Max, 6,9 inç ve 120Hz yenileme hızlarına sahip OLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte bu yılki Pro modellerinde daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı tercih edilecek.

Selefi iPhone 17 Pro Max’e baktığımızdaysa yine aynı ekran özellikleri bizleri karşılıyor. Bu da yeni modelin çok yüksek ihtimalle kullanıcılara benzer bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefonda Pro versiyonundaki gibi Apple A20 Pro işlemcisine yer verilecek. Bununla birlikte 200 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı, 48 megapiksel telefoto veya 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı, 48 megapiksel telefoto kameralarına sahip olacak.

Cihazın bataryasında devasa boyutlarda olmasa da bir artış yapılacak. Güvenilir kaynaklara göre üründe 5.100 veya 5.200 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Şarj hızları da 40W’tan 45W’a çıkarılacak.

iPhone 18 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro Max Apple'ın resmi sitesinde 199.999 TL'den satılıyor. Yeni iPhone'un daha güçlü özelliklere sahip olduğunu dikkate alarak muhtemelen 124.999 TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone modellerinin eylül aylarında tanıtıyordu. Ancak görünüşe göre bu yıl farklı bir yaklaşım benimsenecek. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise çok yüksek ihtimalle 2027'nin başlarında piyasaya çıkacak.

Editörün Yorumu

iPhone 18 serisiyle ilgili şu ana dek ortaya çıkan bilgiler beni çok fazla şaşırtmadı. Burada en çok dikkatimi çeken detay, iPhone 18 Pro modellerinin 200 megapiksel ana kamerayla geleceği iddiası oldu diyebilirim.

Bunun dışındaki değişiklikler devasa boyutlarda değil ve teknik özellikleri genel anlamda bir önceki modellere benzerlik gösteriyor. Tabii yine de tüm bu bilgilerin sızıntılardan ibaret olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Kim bilir belki de marka yeni seride bizleri fazlasıyla şaşırtabilir.