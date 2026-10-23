EA'nın İptal Ettiği Yeni Mass Effect Oyununun Fragmanı Sızdı

Reddit'teki kimliği belirsiz bir hesap, Electronic Arts'ın (EA) BioWare'i kapatırken iptal ettiği yeni Mass Effect oyununun iç kullanım için hazırlanmış fragmanını 22 Ekim 2026'da paylaştı. Bloomberg muhabiri Jason Schreier ve IGN, sonunda "Mass Effect: Universe" yazan bu Mass Effect fragmanının gerçek olduğunu doğruladı.

Mass Effect: Universe Fragmanı Nasıl Ortaya Çıktı?

EA, 21 Ekim 2026'da BioWare'i kapattığını ve yeni Mass Effect oyununu iptal ettiğini açıklamıştı. Aynı gün kendini EA çalışanı olarak tanıtan bir Reddit kullanıcısı, birkaç ay önce yeni oyun için hazırlanmış bir fragman gördüğünü ve EA'nın projeyi "erken geliştirme" aşamasında saymasına şaşırdığını yazdı. Ertesi gün tek kullanımlık olduğunu belirten yeni bir hesap, bu iddiayı aktaran r/masseffect gönderisine yanıt olarak fragmanı "Dileyin, size verilecek" notuyla paylaştı.

Videoyu paylaşan kişinin kimliği belli değil. Windows Central ve Notebookcheck yükleyenin eski bir BioWare çalışanı olduğunu yazarken Engadget, EA'da çalıştığını söyleyen bir kullanıcıdan söz ediyor. GamesRadar ve Gematsu ise paylaşımı, fragmanı gördüğünü söyleyen ilk kullanıcıdan ayrı bir hesap olarak anlatıyor. Forumun moderatörleri de videonun gerçek olup olmadığını doğrulayamadıklarını belirtti.

İlk saatlerde videonun yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini tartışan oyuncuların şüphesini, Schreier'in aynı akşam Bluesky'da yaptığı paylaşım giderdi. Schreier videonun BioWare'in kapanana kadar geliştirdiği Mass Effect oyununun gerçek fragmanı olduğunu yazdı. IGN de fragmanı kendi kaynaklarıyla doğruladı. EA ve BioWare sızıntıyla ilgili bir açıklama yapmadı; EA'nın videoyu kaldırttığına dair doğrulanmış bir bilgi de yok.

Mass Effect: Universe Fragmanında Neler Görülüyor?

2 dakikayı biraz aşan fragman, küçük bir ekibin görüntüleri oyun motorunda ve ön üretim aşamasındaki görsel içeriklerle hazırladığını belirten bir notla açılıyor. Videoda oynanış yok, yalnızca sinematik sahneler var. IGN ve Rock Paper Shotgun, sondaki "Mass Effect: Universe" yazısının oyunun son adı olup olmayacağının belli olmadığını vurguluyor.

Fragman Commander Shepard yerine yeni bir insan kahramanı tanıtıyor. İnsan ordusu Alliance'tan ayrılıp yeni bir işe başlayan kahraman, bir barda Asari bir kadına geçmişini anlatıyor. Kendi işini yangınları daha başlamadan söndürmek diye tanımlayan kahramana Asari kadın, sonunda ateşi yakanın kendisi olduğunu söylüyor.

Orijinal üçlemenin sevilen karakteri Liara T'Soni de yaşlanmış hâliyle geri dönüyor. Barda ortaya çıkan Liara'nın ardından biyotik güçlerin kullanıldığı bir kavga başlıyor. Kahramanın Krogan'ı da içeren yeni bir mürettebatla yönettiği kendi gemisi, geminin içindeki galaksi haritası, Mass Relay ile yapılan yolculuk, kısa bir romantik sahne ve bir tüpte tutulan gizemli bir yaratık da videoda görülen ayrıntılar arasında.

Kotaku ve Polygon ekipte erkek bir Quarian bulunduğunu yazıyor; Kotaku fragmanın tonunu galaktik bir James Bond filmine benzetiyor. Video Games Chronicle (VGC) ve Windows Central da videoyu casusluk gerilimi olarak tanımlıyor. IGN'e göre ekip, halka yönelik olmayan fragmanı 2025'te EA yönetimine sunmak için hazırladı; Eurogamer da aynı bilgiyi veriyor. Kotaku ve GamesRadar videonun 7 Kasım 2026'daki N7 Günü'nde, yani serinin her yıl kutlanan özel gününde yayımlanabileceğini tahmin etmişti.

Reaper savaşının ardından Samanyolu'nda geçen hikâyenin zamanı konusunda kaynaklar ayrışıyor. IGN ve Kotaku olayların Mass Effect 3'ten yüzlerce yıl sonra geçtiğini yazarken Push Square binlerce yıldan söz ediyor. Yüzlerce yıllık aralığın daha önce doğrulandığını da IGN hatırlatıyor.

Eski Geliştiriciler Mass Effect Hakkında Ne Söyledi?

EA, çalışanlarına gönderdiği mektupta BioWare'deki küçük bir ekibin Mass Effect'in erken geliştirme aşamasında çalıştığını yazmıştı. Bloomberg'e göre bu ekip yaklaşık 50 kişiden oluşuyordu; EA resmi bir sayı vermedi. BioWare yeni oyun üzerinde çalıştığını ilk olarak 2020'de duyurmuş, 2023'teki N7 Günü'nde de kısa bir fragman yayımlamıştı.

İşini kaybeden yaklaşık 50 kişiden biri olduğunu söyleyen BioWare sinematik süpervizörü Tony de Waal, LinkedIn'de paylaştığı mesajda ekibin hiçbir oyunun ulaşamadığı düzeyde özerklik ve seçim sunan bir oyun yaptığına inandığını yazdı. De Waal'a göre ekip, Larian ve CD Projekt'in son oyunlarında gördüklerinden yola çıkıp Mass Effect'i üçlemeye sadık kalarak bir üst seviyeye taşımayı hedefliyordu.

Son 5 yılda aralıklarla önce sözleşmeli, ardından kadrolu kıdemli yazar olarak yeni Mass Effect'te çalışan bilimkurgu yazarı Derek Künsken, projede çalıştığını söylemek için nihayet izin aldığını X'te duyurdu. Künsken aynı paylaşım dizisinde 50 kişilik ekibin tamamının övgüyü ve yeni işlere sorunsuz yerleşmeyi hak ettiğini de yazdı. Oyunun yazarlarından biri olarak 3 yılı aşkın süre çalıştığını yine X'te açıklayan Catherynne M. Valente de ekibin harika bir oyun üzerinde çalıştığını söyledi.

EA'nın İşten Çıkarmaları Hangi Stüdyoları Etkiledi?

Variety'nin EA'nın iç mektubuna dayanan haberine göre şirket, çalışanlarının yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 400 kadar kişiyi işten çıkardı. Bu sayının 50 kadarı BioWare'den, kalan yaklaşık 350 kişi Maxis, Motive, Respawn, Ripple Effect ve Full Circle gibi stüdyolara dağılıyor. EA, Respawn'da kaç kişinin işini kaybettiğini açıklamadı. Şirket aynı mektupta Apex Legends için önümüzdeki yıllarda yatırımı sürdüreceğini yazdı.

Seriyi tanımak isteyenler için Mass Effect Legendary Edition Steam Türkiye'de 59,99 dolardan satılıyor; bu da güncel kur ile birlikte 2 bin 977 TL'ye denk geliyor. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor, ancak Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama ile oynamak mümkün. IGN'e göre Amazon Prime Video için hazırlanan Mass Effect dizisi de iptalden etkilenmeden sürüyor.

Editörün Yorumu

Fragmanın açılışındaki küçük ekip notu, EA'nın "erken geliştirme" tanımıyla bana çelişkili gelmiyor: oyun motorunda hazırlanmış 2 dakikalık sinematik bir sahne, yönetimi ikna etmeye yetecek bir fikir sunar ama oynanabilir bir oyunun kanıtı sayılmaz. Beni üzen, üçlemeye bu kadar bağlı bir yönün hiç oynanamayacak olması. EA yaklaşan N7 Günü'nde de sessiz kalırsa bence bu video, serinin uzun süre göreceği son yeni görüntü olarak kalır.