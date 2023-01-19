Mass Effect Legendary Edition Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bilim kurgu oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlarden biri olan Mass Effect serisi, ilk 3 oyunu ile bizleri adeta büyülemişti. Yıllar sonra bu 3 oyunun elden geçirilmiş, cilalanmış versiyonları bizlere tek bir paket halinde sunuldu.

Hikaye bakımından muhteşem bir oyun olan Mass Effect serisi bizlere benzersiz bir rol yapma tecrübesi sunuyor. Dil bariyerine takılmadan, oyunu en iyi şekilde anlayarak tecrübe etmek istiyorsanız Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama kurabilirsiniz. Böylelikle hikayeyi çok daha rahat bir şekilde kavrayabileceksiniz. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uygulayarak kolaylıkla Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Mass Effect Legendary Edition Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

İlk olarak Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama dosyasını indirin.

Akabinde indirdiğiniz dosyayı Winrar ile çıkarın. (Şifre: anadolustudios.com )

ile çıkarın. (Şifre: ) “ Mass Effect Legendary Edition Türkçe Yama v1.3 ” isimli dosyaya çift tıklayın.

” isimli dosyaya çift tıklayın. İleri seçeneğine tıkladıktan sonra “ Manuel Arama ” simgesine tıklayın.

” simgesine tıklayın. Mass Effect Legendary Edition’ın kurulu olduğu dizine gidin ve “ MassEffectLauncher ” isimli .exe uzantılı uygulamayı seçin.

” isimli uzantılı uygulamayı seçin. Onaylayın ve ileri seçeneğine tıklayın.

İşlem tamam. Kısa bir süre içerisinde Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama başarıyla bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Mass Effect Legendary Edition Hakkında

En iyi RPG oyunlarına imza atan BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Mass Effect Legendary Edition 2021 yılında piyasaya sürüldü. 2007, 2010 ve 2012 yılında çıkan 3 efsanevi Mass Effect oyunlarını tek bir pakette birleştiren bu oyun tüm DLC’leri de kapsıyor.

3 oyunu da 4K Ultra HD kalitesine yükselten bu oyunlara HDR desteği de geldi. 40’tan fazla DLC’yi bünyesinde bulunduran bu paket eksiksiz bir Mass Effect deneyimi sunuyor. Seriyi ilk kez oynayacaklar ya da tekrar tecrübe etmek isteyen kişiler için en iyi seçenek Mass Effect Legendary Edition olacaktır.

Mass Effect Legendary Edition Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yenilenmiş Mass Effect oyunlarını nasıl buldunuz? Mass Effect Legendary Edition’ın Türkçe yaması iyi olmuş mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.