Sorunlar Büyüyor: Japonya'da Milyonlarca Telefon Kullanılamaz Hale Geldi

Japonya'da on milyonlarca telefon kullanıcısı, etkilenen hat sayısı nedeniyle ülkenin şimdiye kadarki en kötü hizmet kesintisi olduğuna inanılan bir süreçten geçiyor. Mobil operatör şirketi KDDI, kesintinin Cumartesi günü erken saatlerde başladığını ve bazı kullanıcıların Pazartesi gününün sonunda bile hâlâ sorun yaşadığını bildiriyor.

Ulusal yayın kuruluşu NHK, eşi benzeri görülmemiş kesintinin ülke nüfusunun üçte birine eşit olan yaklaşık 40 milyon müşteriyi etkilediğini bildirdi. Etkilenen hizmetler arasında KDDI'nin "au" markasının yanı sıra KDDI'nin altyapısını kullanan UQmobile ve Povo hizmetlerinin müşterileri de yer aldı.

Japonya'daki Operatör Kesintilerinin Nedeni

Kesintiye neyin neden olduğu tam olarak belli değil ancak KDDI, mühendislerin yeni ekipman kurarken yaşanılan bu sorunların başladığını söyledi. Bazıları kurumsal müşteriler olan kullanıcılar, arama yapamıyor veya internet kullanamıyor, bu da çaresiz kalanları bir arkadaşlarının telefonunu ödünç almak veya giderek azalan ankesörlü telefonları kullanmak zorunda bırakıyor.

Arama yapamayan, bankacılık uygulamalarını kullanamayan, teslimatları organize edemeyen, yolculuk rezervasyonu yapamayan ve normalde telefon kullanıcılarına sunulan sayısız diğer hizmetlerden yararlanamayan on milyonlarca düzenli müşteri birkaç gündür büyük zorluklarla uğraşıyor.

İletişim Bakanı Kaneko Yasushi, bazı servislerin acil çağrılara yanıt vermesini zorlaştırdığı için olayın endişe verici olduğunu söyledi. KDDI başkanı Takahashi Makoto ise kullanıcılardan özür diledi ve yaşanılan kesintiyi "ciddi bir olay" olarak tanımladığını ve şirketinin Japon yasalarına göre uygun şekilde yanıt vereceğine söz verdiğini söyledi.