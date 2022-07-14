Kedi Sahipleri Dikkat: Kedi Mamasında Kimyasal Madde Çıktı

Nestle'ye ait olduğu bildirilen ve Purina tarafından üretilen üç farklı kedi mamasında kimyasal madde olduğu iddiaları sosyal medyayı çalkalandırdı. Kullanıcılar başka markalarda da benzer problemlerin yaşadığını ve hatta birçoğunun kediler için ölümcül olabileceğini belirtti.

Fransa hükûmetine bağlı tüketici denetleme kurumu Rappel Conso, Nestle'ye ait Purina adlı firma tarafından üretilen üç farklı kedi mamasında kimyasal madde olduğu gerekçesiyle satışları durdurdu ve kullanıcıları bilgilendirdi.

Arkadaşlar kedisi olup, proplan mama alan varsa lütfen aşağıdaki maile uyun ve mamayı vermeyin. Koskoca markanın aşağıda belirtilen parti seri numaralarında ciddi kimyasal sorun var. Hatta kedisini kaybedenler var. Bende amazondan almıştım mamayı ve kedim 1 haftadır ishaldi. pic.twitter.com/4OKPGN5Ksc — alpertunga.eth (@alpertungaakkus) July 12, 2022

Amazon Türkiye İadeleri Gerçekleştiriyor

Amazon Türkiye'de de aynı markanın ürünlerinin satılıyor olması nedeniyle Amazon Türkiye yetkilileri bahsi geçen ürünleri sipariş verenlere durum hakkında uyarı niteliğinde mailler gönderdi ve tüm satın alımların ücretlerinin iadesini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili araştırmalar bir yandan sürerken, şu anda bahsi geçen üç farklı kedi mamasında su arıtımı esnasında kimyasal kalıntılara rastlanıldığı iddia ediliyor. Rappel Conso, kullanıcı bilgilendirmek adına geçtiği uyarıda 7613036075534, 7613033560064 ve 7613033564642 olmak üzere bu üç seri numarasına sahip mamalara sahip olanların derhâl kullanımı kesmeleri gerektiği belirtildi.

Nestle de konuya kayıtsız kalmadı ve şu açıklamalarda bulundu: