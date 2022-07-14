Kedi Sahipleri Dikkat: Kedi Mamasında Kimyasal Madde Çıktı
Nestle'ye ait olduğu bilinen Purina'nın ürettiği üç farklı kedi mamasında kimyasal madde olduğu iddia ediliyor. Peki bu kedi mamaları hangileri? İşte detaylar!
Nestle'ye ait olduğu bildirilen ve Purina tarafından üretilen üç farklı kedi mamasında kimyasal madde olduğu iddiaları sosyal medyayı çalkalandırdı. Kullanıcılar başka markalarda da benzer problemlerin yaşadığını ve hatta birçoğunun kediler için ölümcül olabileceğini belirtti.
Fransa hükûmetine bağlı tüketici denetleme kurumu Rappel Conso, Nestle'ye ait Purina adlı firma tarafından üretilen üç farklı kedi mamasında kimyasal madde olduğu gerekçesiyle satışları durdurdu ve kullanıcıları bilgilendirdi.
Arkadaşlar kedisi olup, proplan mama alan varsa lütfen aşağıdaki maile uyun ve mamayı vermeyin. Koskoca markanın aşağıda belirtilen parti seri numaralarında ciddi kimyasal sorun var. Hatta kedisini kaybedenler var. Bende amazondan almıştım mamayı ve kedim 1 haftadır ishaldi. pic.twitter.com/4OKPGN5Ksc— alpertunga.eth (@alpertungaakkus) July 12, 2022
Amazon Türkiye İadeleri Gerçekleştiriyor
Amazon Türkiye'de de aynı markanın ürünlerinin satılıyor olması nedeniyle Amazon Türkiye yetkilileri bahsi geçen ürünleri sipariş verenlere durum hakkında uyarı niteliğinde mailler gönderdi ve tüm satın alımların ücretlerinin iadesini gerçekleştirdi.
Konu ile ilgili araştırmalar bir yandan sürerken, şu anda bahsi geçen üç farklı kedi mamasında su arıtımı esnasında kimyasal kalıntılara rastlanıldığı iddia ediliyor. Rappel Conso, kullanıcı bilgilendirmek adına geçtiği uyarıda 7613036075534, 7613033560064 ve 7613033564642 olmak üzere bu üç seri numarasına sahip mamalara sahip olanların derhâl kullanımı kesmeleri gerektiği belirtildi.
Nestle de konuya kayıtsız kalmadı ve şu açıklamalarda bulundu:
"Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması ürünümüz hakkında bir platformda yapılan bilgilendirmeler üzerine tüketicilerimizin duyduğu endişelere dair bir açıklama yapmak istedik.
Tedarikçilerimizden biri, bize tedarik edilen tek bir bileşende, arıtma suyundan kaynaklı olası kalıntı izlerinin varlığı konusunda firmamızı bilgilendirmiştir. Fransa'da üretilen sınırlı sayıdaki (1352091106, 1325091108, 1324091104 seri numaralı) ürün grubunu etkileyen bu durum üzerine hızlıca mevzuata uygun şekilde gerekli aksiyonları aldık. Tedbir amaçlı olarak, yetkili makamlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Fransa’da kediler için PURINA ONE ve PRO PLAN markalı iki ürünümüz için ülkede uygulanan yönetmelik gereği sınırlı sayıda geri çekme kararı almış bulunuyoruz.
İlgili ürünlerimiz global kalite standartlarımıza uygun üretilmiş olup tüketiminin kedi sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu ürünlerin besin kalitesi ve tatları değişmemektedir. Ayrıca başka hiçbir PURINA ONE ve PURINA PRO PLAN ürünü bu geri çekme sürecinden etkilenmemiştir. Söz konusu iletişim karışıklığının çözümü için ilgili platformla irtibatımızı sürdürüyoruz."
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