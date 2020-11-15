Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Koronavirüs Kısıtlamaları Gelebilir!

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor ve günlük koronavirüs hasta sayılarındaki artış hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Hasta sayılarındaki artış devam ederken vatandaşların kafasında “Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi?” şeklinde birtakım sorular oluşuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, COVID-19 tedbirleri ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Kısıtlamaları Tekrar Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir canlı yayında artan hasta sayıları ve uygulanması beklenen koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs hasta sayılarında artışların devam etmesi durumunda kısıtlamaların uygulanabileceğini, bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle büyükşehirlerde yer alan hastanelerde meydana gelen yoğunluk ile ilgili olarak "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

“Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde.”

Bulaşma oranı arttıkça test kitine olan ihtiyacın daha da artacağını ifade eden Prof. Dr. Özlü, “Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa” ifadelerine yer verdi.“Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken ‘Bugün enfekte olacak mıyım?’ diye korkarak geliyoruz.”

Koronavirüs Belirtileri Neler?

COVID-19 salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Çok sayıda hastada ise kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şu şekilde:

• Ateş

• Titreme

• Öksürük

• Nefes Darlığı

• Yorgunluk

• Kas ve Vücut Ağrısı

• Baş Ağrısı

• Tat ya da Koku Kaybı

• Boğaz Ağrısı

• Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

• Mide Bulantısı ya da Kusma

• İshal