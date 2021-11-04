La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım Fragmanı Yayımlandı

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, dizinin final sezonunda yer alan bazı sahneleri içeriyor. Aksiyon seviyesinin çok yüksek olduğu sezon ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım Fragmanı Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen La Casa De Papel (LCDP) 5. sezonun son 5 bölümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix, YouTube isimli video paylaşım platformu üzerinden yeni sezonun ikinci kısmı ile ilgili fragman paylaştı.

Netflix Türkiye tarafından paylaşılan fragman, kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 290 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan video, 8 binden fazla beğeni aldı. 680'den fazla yorumun yapıldığı videoda beşinci sezonun son 5 bölümüne ait sahneler bulunuyor.

Yayımlanan videonun açıklama kısmında "Dünyanın en büyük soygunu sona eriyor" ifadesine yer verildi. Söz konusu açıklamada da anlaşılacağı üzere dizi beşinci sezonda final yapacak. Dizinin mutlu son ile bitip bitmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Beşinci sezonun ikinci kısmına ait fragman, kısa sürede YouTube trend listesinin sekizinci sırasına yerleşti. 1 dakika 49 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım (Final) Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada çok popüler olan LCDP beşinci sezon ikinci kısım, 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak. Dizinin tüm sezonlarını Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Profesör lakabı ile bilinen Sergio Marquina, İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymak için sekiz kişilik bir ekip kurar. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden yapımda profesör ile ekibinin maceralarına tanık oluyoruz.

La Casa De Papel Oyuncuları