En Çok İndirilen Korsan Filmler Paylaşıldı: Dune İlk Sırada!

Torrentfreak, en çok indirilen korsan filmler listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay vizyona giren bilim kurgu filmi Dune, iki hafta boyunca en çok indirilen korsan filmi oldu. Paylaşılan listeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

En Çok İndirilen Korsan Filmler Listesi (25 Ekim)

Dune Halloween Kills Free Guy Copshop Night Teeth Old After We Fell The Suicide Squad Black Widow Old Henry

En fazla indirilen korsan filmlerin listeleri yayımlandı. Torrentfreak tarafından paylaşılan listelere göre Dune, 25 Ekim itibarıyla iki hafta üst üste ilk sırada yer aldı. 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren film, dünya genlinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı.

Hem sinemalarda vizyon giren hem de HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan bilim kurgu filmi, bu zamana kadar toplamda 292 milyon dolar elde etti. Senarist kadrosunda Eric Roth, Jon Spaihts ve Denis Villeneuve'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlendi. Bilim kurgu türündeki yapımın müziklerini ise Hans Zimmer yaptı.

Popüler bilim kurgu filminin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stephen McKinley Henderson gibi isimler bulunuyor. Momoa, daha önce Aquaman, Game of Thrones, Frontier, Braven ve Sweet Girl gibi yapımlarda yer almıştı.

25 Ekim haftasında en fazla indirilen korsan filmler listenin ikinci sırasında Halloween Kills yer aldı. Yönetmenliğini David Gordon Green'in üstlendiği korku filminin senarist kadrosunda Danny McBride ve Scott Teems bulunuyor.

Üçüncü sırada geçtiğimiz aylarda vizyona giren Free Guy isimli yapım bulunuyor. Yönetmenliğini Shawn Levy'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi ve Camille Kostek gibi isimler yer alıyor.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında aksiyon, suç ve gerilim ögelerine sahip olan Copshop isimli film yer alıyor. Geçtiğimiz ay vizyona giren yapımın yönetmenliğini Joe Carnahan üstlendi. Senarist kadrosunda ise Joe Carnahan ve Kurt McLeod bulunuyor.

Beşinci sırada Night Teeth yer alırken altıncı sırada ise Old konumlandı. After We Fell, paylaşılan listenin yedinci sırasında yer aldı. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba ve Mayling Ng gibi isimlerin bulunduğu The Suicide Squad ise yedinci ısırada konumlandı.