En İyi / Popüler Online Oyunlar

En çok oynanan online oyunlar neler? PC oyuncularının severek oynadığı ücretsiz online oyunlar arasında yer alan tüm oyunları sadece bir listede topladık.

Listedeki free to play (oynaması ücretsiz) online oyunlar PC'de oynanan oyunlardan oluşsa da önemli bir kısmının Android ve iOS versiyonu da bulunuyor. Listede denemek istediğiniz online oyunlar olursa bunların indirme bağlantısına yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

En İyi Online Oyunlar - 2022

Minecraft

PUBG

Fortnite

World of Tanks

World of Warcraft

Cross Fire

HAWKEN

Path of Exile

Unreal Tournament

SMITE

America's Army: Proving Grounds

PlanetSide 2

APB Reloaded

Evolve

Gigantic

War Thunder

Warframe

Quake Champions

Loadout

Defiance

Creativerse

Blitz Brigade

Dirty Bomb

Rappelz

Star Wars: The Old Republic

Black Mesa

En çok oynanan online oyunlar listesinde yukarıdaki oyunlara yer verdik. Bu oyunların büyük bir kısmını ücretsiz online oyunlar oluşturuyor. Bazı online oyunlar PC'de oynanabildiği gibi iOS ve Android'de de oynanabiliyor.

Dilerseniz yukarıdaki oyunları detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

1. Minecraft

Minecraft, ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz piksel tabanlı bir macera oyunu. Oyun temel olarak inşa üzerine kurulu. Bloklardan dilerseniz basit bir ev de yapabilirsiniz, devasa büyüklükte bir kale de yapabilirsiniz. Bütün bunları bir kenarda bırakıp kendi şehrinizi inşa edebilirsiniz.

Buradan da anlaşılacağı üzere oyunun bir sınırı yok. Hayal gücünüzü doğrudan oyuna yansıtabilirsiniz. Ayrıyeten indirebileceğiniz texture, mod vb. ile oyunu çok daha ilgi çekici hâle getirebilirsiniz.

2. PUBG

PUBG, battle royale türünde ücretsiz online oyunlar aramakta olanlar için bakılması gereken oyunlardan biri. Oyunun PC sürümü bir süre öncesine kadar ücretli olsa da artık ücretsiz oynanabiliyor. Düzenli olarak yayımlanan güncellemeler de oyuncu sayısını önemli ölçüde arttırıyor.

3. Fortnite

Fortnite da tıpkı PUBG gibi battle royale türündeki en çok oynanan online oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun iOS sürümü şimdilik mevcut olmasa da PC'de ve Android'de APK olarak indirilip oynanabiliyor.

4. World Of Tanks

Wargaming tarafından gelşitirilen World Of Tanks, tank savaşlarını merkezine alan bir online oyun. Tarihi araç yelpazesi sürekli olarak genişleyen oyunun grafikleri ise göz alıcı. Grafikler gibi müziklerini de es geçmemek gerekiyor.

5. World of Warcraft

World of Warcraft, strateji tabanlı online oyunlar arasındaki yerini bir efsane olarak korumaya devam ediyor. Milyonlarca oyuncuya yeni bir dünya sunan bu oyunu sadece sunduğu manzarası için bile saatlerce oynayabilirsiniz.

6. Cross Fire

Cross Fire, oyunculara zombi modu, serbest çatışma modu, kahraman modu, bayrak kapmaca modu gibi çeşitli modlar sunuyor. Oyun temelde "Global Risk" ve "Black List" örgütlerine odaklanıyor. Oyun da bu ikili arasındaki mücadele üzerinden hareket ediyor.

7. HAWKEN

HAWKEN, savaş robotlarını yöneterek diğer oyunculara karşı rekabet ettiğimiz bir oyun. Unreal Engine 3 kullanılan oyun görsel tarafta olduğu kadar oynanış tarafında da zengin bir deneyim sunuyor.

8. Path of Exile

Path of Exile, kasvetli bir yapısı olan ücretsiz rol yapma oyunu. Oyunda intikam almanıza yardımcı olacak gücü elde etmek için savaşmanız gerekiyor.

9. Unreal Tournament

Unreal Tournament tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS oyunu. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen bu oyun gerek karakterler modellemelerinde gerek görsel efektler ile üzerinde ne kadar çalışıldığını gözler önüne seriyor.

10. SMITE

SMITE; Yunan, Mısır, İskandinav vb. mitolojilerde bulunan tanrıların özel güçlerini kullanarak diğer oyunculara karşı mücadele verebileceğiniz bir MOBA oyunu. Farklı bir kamera açısı kullanması da onu diğer oyunlardan ayırıyor.

11. America's Army: Proving Grounds

Ücretsiz online oyunlar arasında öne çıkan başka bir oyun da America's Army. Gerçekçi bir savaş ortamı sunan oyunda bir piyadenin kontrolünü ele alıyor, stratejik eğitim ve görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

12. PlanetSide 2

PlanetSide'a başladığınızda üç farklı cumhuriyet ile karşılaşıyorsunuz. Bunlar Terran Cumhuriyeti, Yeni Birleşim ve Vanu Hükümdarlığı. Bu üç farklı milletten birine katılarak Auraxis gezegenine hakim olmanız gerekiyor.

13. APB Reloaded

APB Reloaded, suçlular ve koruyucular arasındaki bir mücadeleyi işliyor. MMOTPS türündeki bu oyunu oynaması tamamen ücretsiz. Ücretsiz online oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan bu oyunda karakter oluştururken seçeceğiniz kıyafet ve araçlarla diğerlerinden oldukça farklı görünebilirsiniz.

14. Evolve

Evolve, bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS oyunu. En çok oynanan online oyunlardan biri olan Evolve, kendine has bir doğal yaşama sahip Shear adlı bir gezegende geçiyor. Yabancıların hiç hoş karşılanmadığı bu gezegende üstün ırk olmaya çalışıyorsunuz.

15. Gigantic

Gigantic, Overwatch benzeri bir MOBA oyunu. TPS türünde bir oyun olan Gigantic grafik açısından oldukça gelişmiş. Oyunda altışarlı takımlar hâlinde savaşabiliyorsunuz. Her oyuncu bir kahraman seçip takımlardan birine dahil oluyor.

Oyunda bir de dev gardiyanlar bulunuyor. Bu gardiyanlara karşı savaşabileceğimiz gibi desteklerini de alabiliyoruz.

16. War Thunder

War Thunder, II. Dünya Savaşı'nda geçen, uçak savaşları üzerine kurulan farklı bir oyun. Oyun, size farklı güçlere ve yeteneklere sahip çeşitli tarihi uçaklardan birini seçip kullanma fırsatı tanıyor. Oyunda basit bir makineli tüfek bile doğru bir şekilde kullanıldığında rakiplerde ağır hasar açabiliyor.

17. Warframe

Warframe, WTenno ve Grineer taraflarının savaşlarını konu alıyor. Tenno adlı savaşçılar, eski savaştan sonra amacını yitirir ve unutulmaya başlanır. Grineer tarafı ise devasa orduları ile Güneş Sistemi'ni istila etme amacı doğrultusunda ilerler.

18. Quake Champions

Quake Champions, FPS oynamayı sevenlerin kaçırmaması gereken ücretsiz online oyunlar arasında yer alıyor. Oyundaki karakterlerden bazıları hızlı hareket etme gibi yeteneklere bazıları ise uzun süre ayakta kalabilme yeteneğine sahip. Bu karakterlerden bazıları da kendini iyileştirebiliyor.

19. Loadout

Loadout, oyunculara farklı bir shooter deneyimi sunan oyunlardan biri. Alışılmış kahraman sınıflarına yer verilen bir oyun olmayan Loadout'ta yönetilen kahramanların yeteneklerini oluşturulacak silahlar belirliyor. Bu sayede kahramanların yetenekleri de oldukça çeşitlilik gösteriyor.

20. Defiance

Defiance, karakterimizi üçüncü şahıs bakış açısı ile yönettiğimiz, gelecekte geçen, dönüşüme uğramış dünyayı ele alan bir oyun. Oyunda her şey Votan adlı uzaylı bir ırkın Güneş Sistemi yok olduktan sonra yeni bir ev bulma umuduyla Dünya'yı ziyaret etmesiyle başlıyor.

21. Creativerse

Creativerse, Minecraft'ı bilim kurgu türü ile tanıştıran bir hayatta kalma oyunu. Bu oyunun öne çıkan bir yanı da hayvanları evcilleştirebilmek. Oyunda uçma, silah oluşturma gibi özellikler mevcut. Açık dünya yapısına sahip olduğu için özgürce dolaşabilirsiniz.

22. Blitz Brigade

Blitz Brigade, II. Dünya Savaşı'na dayanıyor. Oyunda iki düşman taraf mevcut. Bunlardan biri Naziler'ken diğeri Müttefikler. Bunlardan birini seçip çeşitli oyun modlarından birinde rakiplerinizle çarpışabilirsiniz.

23. Dirty Bomb

Dirty Bomb, bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS oyunu. Oyunda yenilgiye uğramamak için takım oyunu konusunda bilgili olmanız gerekiyor. Takım hâlinde ilerlemediğiniz takdirde başarılı olamıyorsunuz.

24. Rappelz

Rappelz, kendinize göre sihir ve yetenekler seçebileceğiniz, farklı stratejiler izlemenizi gerektiren bir oyun. Ücretsiz MMORPG oyunları aramakta olanların kaçırmaması gerekiyor.

25. Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic tamamen online bir MMORPG. Oyunu özellikle Star Wars serisini okuduktan ya da izledikten sonra oynarsanız oyunu oynamaktan daha çok keyif alabilirsiniz.

26. Black Mesa

Black Mesa, Half Life'ın modern teknoloji ile yorumlanmış hâli. Oyun sadece Half Life'ın grafiklerini yenilemiyor, baştan aşağı yeniliyor. Ses efektleri, diyaloglar, oyun müzikleri... Kısaca tepeden tırnağa ne kadar çok detay varsa el atıyor. Geliştiricilere de kendi modlarını geliştirme araçları sunuyor.

En çok oynanan online oyunlar listemizde yer verdiğimiz ücretsiz online oyunlar bu kadardı. Denemek istediğiniz oyunlar varsa bunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.