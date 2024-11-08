M4 İşlemcili Mac Mini, iMac ve MacBook Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda M4 işlemciye sahip yeni Mac mini, iMac ve MacBook Pro modellerini tanıtmıştı. Yapılan tanıtım ile birlikte ön siparişe açılan yeni Mac modelleri bugün (8 Kasım 2024) itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip Mac mini, uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, M4 işlemcili Mac mini, iMac ve MacBook Pro ne kadar fiyata satılıyor? İşte yeni Mac'lerin fiyat etiketleri!

M4 İşlemcili Yeni iMac Türkiye Fiyatı

16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 59.999 TL

59.999 TL 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 68.999 TL

68.999 TL 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 77.999 TL

77.999 TL 24 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 68.999 TL

68.999 TL 24 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 77.999 TL

77.999 TL 24 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 86.999 TL

M4 İşlemcili Yeni Macbook Pro Türkiye Fiyatı

MacBook Pro M4

74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

83.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

92.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (14 inç)

94.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

114.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Max (14 inç)

149.999 TL (36 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (16 inç)

114.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

123.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD depolama)

132.999 TL (48 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

MacBook Pro M4 Max (16 inç)

159.999 TL (36 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

184.999 TL (48 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

M4 İşlemcili Yeni Mac mini Türkiye Fiyatı

16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama: 28.999 TL

28.999 TL 16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 37.999 TL

37.999 TL 24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 46.999 TL

Yeni iMac, Mac mini ve Macbook Pro'nnu fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.