Yeni MacBook Pro’lardan Bir İyi Bir de Kötü Haber!

iPhone 17 serisinin kullanıcılarla buluşmasının ardından Apple cephesinde tüm dikkatler bir süredir sızıntılatla gündemden düşmeyen yeni MacBook modellerine çevrildi. Üstelik bunlardan bir tanesi Apple'ın diğer Mac modellerine kıyasla çok daha özel olacak. Peki Apple, yeni dizüstü bilgilsayar modellerini ne zaman tanıtacak? Son ortaya çıkan bilgiler bu sorua cevap verdi.

M5 Pro ve M5 Max Macbook Pro Mart Ayında Tanıtılacak!

Apple, çok yakında birkaç farklı Mac modeliyle karşımıza çıkacak. Her yıl olduğu gibi bunlar arasında en çok dikkat çekenler M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro'lar olacak. Ancak şirketin sürprizleri bununla sınırlı değil. Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı MacBook da yine kısa süre içerisinde tanıtılacak. Ayrıca iPhone 17e, M5 işlemcili MacBook Air yeni Mac mini ve daha pek çok farklı cihaz yine bu yıl Apple'ın tanıtacağı ürünler arasında olacak.

Peki tüm bu cihazlar ne zaman karşımıza çıkacak? Söz konusu Apple olduğunda içeriden aldığı bilgiler sayesinde bir uzman olan Mark Gurman, tüm ürünler olmasa da bazılarını çıkış tarihi ile ilgili sorulara ışık tuttu. Gurman'a göre M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro'lar Mart ayının ikinci haftasında tanıtılacak. Apple'ın son birkaç yıldır uyguladığı stratejiyi devam ettirecek ve ürünler için özel bir etkinlik düzenlemeyecek.

Yeni MacBook modelleri performans değişimi dışında herhangi bir sürpriz barındırmayacak. Şirket son birkaç yıldır kullandığı tasarımı bu modellerde de sürdürecek. Apple cephesindeki asıl büyük dönüşümün ise M6 serisi ile yaşanması öngörülüyor. Özellikle M6 Pro ve M6 Max işlemcili modeller, OLED ekran ve çok daha ince bir kasa ile dikkat çekecek. Hatta bu ekranların dokunmatik panellere sahip olabileceğine dair güçlü söylentiler de mevcut.

Apple'ın güncellenmiş Mac Studio, yeni bir Studio Display, yenilenmiş Mac mini ve iPhone işlemcisinden güç alan uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Apple geçtiğimiz yıl pek çok ürünü bir gün ara ile Türkiye saati ile 18:00'da tanıtmıştı. Benzer bir durum bu ürünlerde de yaşanabilir ve pek çok modelin tanıtıldığını görebiliriz.