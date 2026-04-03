21 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! 100+ Spor Modu Sunuyor

Honor, yeni bir akıllı saat tanıttı. Watch X5i olarak adlandırılan model, özellikle sporculara ya da gün içinde küçük çaplı egzersizler yapan kişilere hitap eden bir cihaz olarak öne çıkıyor. Sağlık tarafında ihtiyaç duyulan tüm özellikleri sunuyor. Pil ömrü yeterli seviyede. Ayrıca Bluetooth aramayı da destekliyor.

Honor Watch X5i'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 1.97 inç AMOLED

Çözünürlük: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Yenileme Hızı: 60Hz

Yenileme Hızı: 60Hz

Mevcut Batarya Kapasitesi: 420 mAh

Pil Ömrü: Normal kullanımda 21 güne kadar, AOD modunda 6 güne kadar

Normal kullanımda 21 güne kadar, AOD modunda 6 güne kadar Bağlantı: Bluetooth 5.4

Arama Özelliği: Bluetooth ile arama desteği

Bluetooth ile arama desteği Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku ve stres takibi

Spor: 100'den fazla spor modu

100'den fazla spor modu Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Ağırlık: 41 gram (kordon dahil)

41 gram (kordon dahil) Dayanıklılık: 1 ATM su direnci

Uyumluluk: Android, iOS ve HarmonyOS

Honor Watch X5i'nin Ekran Özellikleri Neler?

1,97 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Watch X5i, AMOLED ekran üzerinde 390 x 450 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine de sahip. Geniş bir alan sunarak daha kolay göz atma deneyimi sağlayan cihaz, her pikselin kendi ışığını ürettiği AMOLED ekranı sayesinde daha iyi siyahlar elde etmenize olanak tanıyor. Öte yandan 60Hz yenileme hızı da kaydırma ve benzeri işlemlerde gördüğünüz animasyonların daha akıcı hissettirmesine yardımcı oluyor.

AOD özelliği elbette sizi her seferinde uğraştırmıyor, kullanıcıya olan avantajı büyük ama bunu sürekli olarak açık tutmak, pil ömrünüzü ciddi ölçüde düşürebiliyor. Bu arada Honor'un bu yılın Ocak ayında tanıttığı Watch GS 5'te 1,43 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti.

Honor Watch X5i'nin Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi özelliği sunuyor. Ayrıca uyku analizi yapıp stres seviyesini ölçebiliyor. Öte yandan 100'ü aşkın spor modu sunarak aktivitelerinizi yakından takip etmenizi mümkün kılıyor. Böylece başlangıçta belirlediğiniz hedeflere ulaşmanız için size rehberlik edebiliyor.

Honor Watch X5i Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 1 ATM su direncine sahip. Bu, gün içinde yaşanabilecek su kazalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani elinizi yıkarken gelen küçük su damlaları için endişelenmenize gerek yok ama onunla yüzme, duş alma ve benzeri aktivitelerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor.

Honor Watch X5i'nin Pil Ömrü Ne Kadar Süre Gidiyor?

Yeni akıllı saati öne çıkan tarafını aslında pil ömrü oluşturuyor. 420 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, günlük kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Ekran kısmında da belirttiğimiz üzere eğer her zaman açık ekran özelliğini etkin tutarsanız bu süre 6 güne kadar düşüyor.

Honor Watch X5i Türkiye'de Satılacak mı?

Honor'un şu an Watch 5, Choice Watch 2i ve daha pek çok modeli Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı saatin de Türkiye'ye gelme ihtimali olduğu söylenebilir. Yine de konuya ilişkin resmî açıklama olmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Honor Watch X5i'nin Fiyatı Ne Kadar?

Honor'un siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelen yeni akıllı saati Watch X5i için 219 yuan fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla yaklaşık 1.422 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatının vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber 3.500 TL'yi bulması muhtemel. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyat görebileceğimizi belirtelim.

Editörün Yorumu

Honor Watch X5i, yüzme, dalış ve benzeri faaliyetler için pek uygun bir akıllı saat değil ancak vücut geliştirme, koşu ve benzeri aktivitelerle uğraşanlar için ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Pil ömrü ideal görünüyor. Temel sağlık ve spor özelliklerini içeriyor ama sadece bu özellikler için para harcamaya değer mi?

Belki de aynı fiyata çok daha gelişmiş özellikler sunan, günlük hayatta sizi su teması ve benzeri konularda endişelendirmeyen modellere yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Takdir edersiniz ki cihaz sizin ona hizmet etmeniz için değil, onun size hizmet etmesi için var. Yani her an korkarak kullanacağınız bir akıllı saat almak çok da mantıklı seçim olmayabilir.