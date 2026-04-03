vivo'nun Fiyat/Performans Telefonu Ortaya Çıktı! 9.020 mAh Pili Var

vivo'nun devasa bataryayla kullanıcıların karşısına çıkacak T5 Pro 5G modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Akıllı telefon son olarak Flipkart platformunda listelendi ve bu sayede özelliklerinin büyük bir kısmı doğrulandı. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Pro 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Gövde Kalınlığı: 0.825 cm

0.825 cm Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu

90W kablolu İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Fiyat Aralığı: 10.000 ile 20.000 Rupi arası

vivo T5 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo T5 Pro 5G, 1,5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelecek. Kullanıcılar yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Şu an için ekran boyutuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor, ancak önceki sızıntılara göre panelin 6,8 inç olması bekleniyor.

Karşılaştırma yapacak olursak, vivo T4 Pro'da 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Bunları dikkate alarak yeni modelin yenileme hızları gibi detaylarda daha üst düzey performans vereceğini söyleyebiliriz.

vivo T5 Pro 5G İşlemcisi Nasıl Olacak?

Maalesef Flipkart platformunda akıllı telefonun işlemcisine dair bir detay yer almıyor. Fakat, önceki raporlara göre modelde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti mevcut olacak. Söz konusu donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bununla birlikte bir adet 2.7GHz ARM Cortex-A720, üç adet 2.4GHz ARM Cortex-A720 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 810 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Halihazırda POCO M8 Pro, Nothing Phone (4a), Redmi Note 15 Pro+ gibi akıllı telefonlarda da kullanılan yonga setinin oyun performansına baktığımızda PUBG Mobile gibi mobil oyunlarda ortalama 60 FPS performans verebildiğini görüyoruz.

vivo T5 Pro 5G Bataryası Nasıl Olacak?

Telefonun en çok dikkat çekecek özelliği bataryası olacak. Buna göre üründe 90W hızlarında şarj olabilen 9.020 mAh'lik bir pil yer alacak. vivo T4 Pro'da 6.500 mAh'lik bir pil kullanıldığını göz önüne aldığımızde yeni modelde devasa bir artış olacak diyebiliriz.

vivo T5 Pro 5G Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

vivo T5 Pro 5G’nin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Ancak selefi geçen yılın ağustos ayında tanıtıldığı için yeni telefonun da büyük olasılıkla bu yılın ağustos ayında duyurulması bekleniyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

vivo T5 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Flipkart’ta vivo T5 Pro 5G’nin fiyatının 10.000–20.000 Rupi aralığında olacağı belirtiliyor. Maksimum fiyatı baz aldığımızda vergisiz olarak yaklaşık 9.587 TL’ye denk geliyor. Türkiye’deki vergileri dahil ettiğimizde ise fiyatın yaklaşık 19.450 TL civarında olacağını söylemek mümkün.

vivo'nun ülkemizde çok sayıda akıllı telefonu satılıyor. Fakat geçen yıl piyasaya sürülen T4 Pro halen ülkemize gelmedi. Bu nedenle vivo T4 5G'nin de Türkiye'yi pas geçme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo T5 Pro 5G’de beni en çok etkileyen özellik batarya kapasitesi oldu diyebilirim. Maalesef şu an kullandığım cihazı gün boyunca defalarca şarja takmak zorunda kalıyorum. Bu nedenle 9.020 mAh’lik bir pil benim için büyük rahatlık sağlayabilirdi.