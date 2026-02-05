Ucuz MacBook İçin Geri Sayım: Özellikleri ve Fiyatıyla Çok Konuşulacak!

Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı MacBook projesi için artık geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalardan itibaren çeşitli sızıntılarla gündeme gelen yeni bilgisayar modelinin fiyatı ve özellikleri ile ilgili yeni bilgiler kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Aktarılanlara göre markanın ilk bütçe dostu MacBook modeli uygun fiyat etiketine rağmen kullanıcıları memnun edebilecek özelliklerle raflardaki yerini alacak. İşte detaylar!

Uygun Fiyatlı MacBook'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gelen son bilgilere göre Apple, özellikle giriş seviyesi donanımlara ihtiyaç duyan kullanıcılara ve öğrencilere hitap eden uygun fiyatlı MacBook modeli için rekabetçi bir politika izleyecek. Öyle ki yaklaşan bilgisayarın fiyatı tıpkı günümüzdeki standart Chromebook modelleri gibi 699 dolar ila 799 dolar (yaklaşık 30 bin ila 35 bin TL) arasında olacak.

Markanın piyasaya sürdüğü en uygun MacBook modeli olarak bilinen MacBook Air'ın yaklaşık 899 dolardan başladığı düşünülürse yeni model pek çok tüketici için uygun kabul edilebilecek bir fiyat etiketine sahip olacak. Yeni cihazını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Apple bütçe dostu fiyat hamlesiyle yıllık 5 ila 8 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Uygun Fiyatlı MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 12.9 inç LCD panel

12.9 inç LCD panel İşlemci: A18 Pro

A18 Pro RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Bağlantı: 10Gb/s hızında USB 3.2 Gen 2 portları

10Gb/s hızında USB 3.2 Gen 2 portları Klavye: Dokunsal Trackpad

Merakla beklenen modelin özellikleri ortaya çıkan son sızıntılarla birlikte netleşmeye başladı. Görünen o ki Apple, uygun bir fiyat politikası belirlese de RAM, ekran ve bağlantı gibi bazı önemli özelliklerden feragat etmeyecek.

Gelen son bilgilere uygun fiyatlı MacBook daha öncesinde iPhone 16 serisinde de karşımıza çıkan A18 Pro işlemcisinden güç alacak. Mevcut yonga seti her ne kadar mobil cihazlar için üretilmiş olsa da M1 çipine yakın bir performans sergileyecek.

Bununla birlikte cihaz son dönemde küresel çapta yaşanan bellek krizine rağmen 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Her ne kadar bu değer günümüzdeki Windows tabanlı bilgisayarın gerisinde gibi görünse de Apple'ın yazılım optimizasyonlarıyla bu farkı kapatabileceği düşünülüyor.

Son olarak ekran ve tasarım alanlarına da değinelim. İddialara göre yeni cihaz 12.9 inç büyüklüğündeki LCD paneliyle iPad ve MacBook Pro modelleri arasında konumlandırılacak. Tıpkı diğer MacBook modelleri gibi alüminyum gövdeye sahip olması beklenen bilgisayar sarı ve kaz tüyü pembesi gibi canlı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple yeni uygun fiyatlı MacBook modelinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Ancak yeni cihaz için üretim hatlarının hazır olduğu ve bu yılın son aylarında tanıtılacağı söyleniyor. Bu kapsamda yeni modelin 2026 yılının sonlarında veya 2027'nin başlarında satışa sunulduğuna şahit olabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bütçe dostu MacBook'tan beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.