OPPO'nun 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geri Sayımda! Tasarımı Sızdı

OPPO'nun çok yakında piyasaya süreceği Find X9 Ultra modeli için geri sayım başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun şimdi de tasarımı ortaya çıktı. Peki OPPO Find X9 Ultra nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları, yakında tanıtılması beklenen OPPO Find X9 Ultra'nın görüntüsünü paylaştı. Buna göre cihaz, selefi Find X8 Ultra’da olduğu gibi büyük ve dairesel bir kamera modülüyle gelecek. Ayrıca arka yüzeyde deri dokulu bir kaplama ve iki tonlu bir tasarım dikkat çekiyor. Bunun yanında arka panelde LED flaşın yanı sıra Oppo ve Hasselblad logoları da yer alıyor.

Görsel her ne kadar cihazın ön panelini doğrulamasa da selefinden farklı bir tasarım beklenmiyor. Bu noktada ince çerçevelere sahip delikli bir tasarımının tercih edilmesi muhtemel görünüyor. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO Find X9 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

OPPO Find X9 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'da 6,8 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranın yer alması bekleniyor. Cihaz, yüksek yenileme hızları sayesinde kullanıcılara akıcı bir ekran sunabilecek. Önceki modele bakıldığında ise Find X8 Ultra’da 6,82 inçlik, 1440 x 3168 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel kullanılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye yer verilmesi bekleniyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 4,6 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve 3,62 GHz hızında görev yapan altı verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Grafik birimi tarafında ise Adreno 840 kullanılıyor.

Bu işlemci günümüzde Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst segment modellerde de tercih ediliyor. Oyun performansında ise Genshin Impact’te 60 FPS ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans sunabiliyor.

OPPO Find X9 Ultra Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto, 50 megapiksel megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie sensörüne yer verilmesi söz konusu.

Find X8 Ultra'da ise dört adet 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanıldı. Bunları dikkate aldığımızda ürünün özellikle ana ve periskop telefoto sensörlerinde önemli iyileştirmelerle geleceğini söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra’nın selefinde bulunan 100W hızlı şarj destekli 6.100 mAh bataryaya kıyasla 7.050 mAh kapasiteli bir pille gelmesi bekleniyor. Şarj hızlarının ise önceki modelle aynı kalması yüksek ihtimal diyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Ultra modeli 21 Nisan 2026'da tanıtılacak. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, fiyat etiketini ve genel tasarımını da öğreneceğiz. Selefi Find X8 Ultra'nın da nisan ayında vitrine çıktığını düşünürsek Çinli markanın bu yıl da geleneği bozmayacağını söylemek mümkün.

Cihazın fiyat etiketiyle ilgili bugüne dek resmi bir açıklama gelmedi. Fakat, Find X8 Ultra'nın 945 dolardan (vergisiz 42.140 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıktığını belirtelim. Yeni model işlemci ve kamera gibi detaylarda daha üst düzey bir performans sunacak olması nedeniyle 1000 dolar seviyelerinden fiyatlandırılabilir. Bu da Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 90 bin TL seviyelerine denk geliyor.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'ye Satışa Çıkacak mı?

OPPO, geçen yıl tanıttığı Find X8 Ultra modelini Türkiye pazarına sunmamıştı. Bunun aksine Find X9 Pro, yaklaşık 80 bin TL fiyat bandında satın alınabiliyor. Ancak selefinin Türkiye’ye gelmemesi Find X9 Ultra’nın da burada satışa sunulma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

OPPO’nun Find X9 Ultra’da büyük tasarımsal değişikliklere gitmemesi beni pek şaşırtmadı. Zira dairesel kamera modülü Ultra modellerde adeta bir standart gibi. Hatta Xiaomi 17 Ultra modelinde de benzer bir tasarım kullanılmıştı. Yani önümüzdeki dönemde bu segmentte benzer tasarımları görmeye devam etmemiz muhtemel.