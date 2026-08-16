Hikayesiyle Sizi İçine Çekecek Popüler Oyun İndirimde! Fiyatı Yüzde 84 Düştü

Steam oyunseverleri sevindiren kampanyalarına devam ediyor. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce popüler bir oyunda daha indirime gitti. Peki indirime giren oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Mafia: Definitive Edition Steam'de Ne Kadar Oldu?

Mafia: Definitive Edition, kısa bir süre önce Steam’de yüzde 84 indirime girdi. Bu kapsamda oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1914 TL) 6,39 dolara (305 TL) kadar geriledi. Öte yandan, bu kampanyadan yararlanabilmek için 28 Ağustos’a kadar süreniz olduğunu belirtelim.

Mafia: Definitive Edition Epic Games'te Ne Kadar?

Mafia: Definitive Edition, Epic Games Store'da indirimde değil. An itibariyla oyunu platformdan satın almak istediğinizde 1.549 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunun dışında, yapım en son burada 30 Temmuz'da indirime girdi. Yani bir süre en azından Epic tarafından bir indirim beklememek daha mantıklı olur.

Mafia: Definitive Edition Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Oyunu konsol tarafında oynamak istiyorsanız tam zamanı. Mafia: Definitive Edition, Steam’deki gibi Xbox ve PlayStation’da da indirimli fiyatlardan satışta. Bunu biraz daha açarsak yapım Xbox’ta ve PlayStation’da 232 TL’ye satılıyor. Bu mecralardaki indirimler sırasıyla 9 gün ve 11 gün sürecek.

Mafia: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Mafia: Definitive Edition için aksiyon-macera ve açık dünya türlerinin birleştiği bir oyun diyebiliriz. Yapımda 1930'ların kurgusal Lost Heaven şehrinde bir mafya üyesini kontrol ederek suç örgütünün verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz, silahlı çatışmalara giriyorsunuz ve araç kullanıyorsunuz. Tommy Angelo isimli karakterimizin mafya içerisindeki yükselişini konu alan bu yapım sürükleyici hikayesiyle sizi içine çekmeyi başaracak.

Mafia: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2550K 3.4 GHz veya AMD FX-8120 3.1 GHz

Intel Core i5-2550K 3.4 GHz veya AMD FX-8120 3.1 GHz Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

50 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Ek not: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-8350 4.2 GHz

Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-8350 4.2 GHz Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

50 GB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Ek not: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

Editörün Yorumu

Mafia: Definitive Edition’ı geçtiğimiz yıllarda Game Pass’teyken denemiştim. Gerçekten Tommy’nin taksicilikten üst düzey bir mafya üyesine dönüşümünü çok iyi konu alan bir yapım. Hikayesi de sürükleyici. Grafikleri de 2002’deki orijinal oyundan doğal olarak çok daha iyi. Açıkçası, saatlerinizi harcayacağınız sürükleyici bir yapım arıyorsanız Mafia: Definitive Edition’a bir göz atabilirsiniz.