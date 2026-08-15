Porsche Taycan Üretimden Kaldırılacak! Tarih Ortaya Çıktı

Porsche'nin bir döneminin sona ermesine neden olacak karar aldığı ortaya çıktı. Şirket, Taycan'ın üretimini ilerleyen yıllarda tamamen sona erdirmeyi planlıyor. Bu alınan kararın arkasında ne tür bir sebep olduğu da açıklığa kavuştu. Hatta bunun tek seçenek olarak kalmaması için hangi seçenekleri değerlendirdiği de öğrenildi.

Porsche Taycan Ne Zaman Üretimden Kalkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Porsche, Taycan'ın üretimine en geç 2030 yılına kadar son vermeyi planlıyor. Aslında başlangıçta tamamen Taycan'dan vazgeçmek gibi bir plan söz konusu değildi. Önce Taycan'ın üretimini Stuttgart'tan Leipzig'e taşıma gibi senaryolar üzerinde duruldu. Ne var ki mevcut durum göz önünde bulundurulduktan sonra Taycan'ın üretimini hemen bitirme yönünde karar alındı.

Porsche'nin üst yönetimi, daha sonra bunun olası sonuçlarını göz önünde bulundurmuş olacak ki üretimi bir anda durdurmak yerine bunu birkaç yıla yaymanın daha mantıklı olduğuna karar verdi. Henüz ortada kesinleşmiş bir karar olmasa da şirket içinden kaynaklara göre 2030'a doğru Taycan efsanesi sona erebilir. O zamana kadar da üretimine Stuttgart'ta devam edilmesi bekleniyor.

Porsche Taycan'ın Üretimine Neden Son Verilecek?

Porsche Taycan'ın üretimine son vermek istenmesinin arkasındaki gerekçe büyük olasılıkla satışların düşmesi. 2023 yılında 40 bin 960 adet satış yapılırken 2025 yılında 16 bin 339 adede geriledi. 2026'nın ilk 6 ayında ise sadece 6 bin 219 adet Taycan satılabildi. Bu da bize gösteriyor ki 2023'ten bu yana çok ciddi bir gerileme meydana gelmiş. Düşük talep olunca hâliyle Porsche de daha fazla üretmek yerine bundan vazgeçmeyi düşünüyor.

Porsche, Elektrikli Araç Pazarından Çekilecek mi?

Porsche'nin şimdilik elektrikli araçlardan vazgeçmek gibi bir planı yok. Sadece Taycan'ın satış açısından çok üst düzey bir performans sergilememesinden ötürü üretimini 2030 yılına kadar yavaş yavaş sonlandırmayı planlıyor. Bunun yerine elektrikli araç pazarında farklı bir strateji ile var olmayı amaçlıyor.

Taycan'ın yerini gelecekte Panamera ailesinin üyesi olarak konumlandırılacak yeni bir elektrikli modelin alabileceği öne sürülüyor. Macan ve Cayenne'de olduğu gibi aynı model ailesinde hem içten yanmalı hem de elektrikli seçeneklerin sunulması mümkün görünüyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası Porsche tarafından benimsenen yeni yaklaşımın oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yıllara göre değerlendirdiğimizde Taycan'ın satışları büyük ölçüde düşmüş. Şirket, bu şekilde üretmeye devam ederse gereksiz zarar edecektir. Bunun yerine Panamera adı altında yeni nesil elektrikli model sunmak daha mantıklı olacaktır. Böylece Porsche hem elektrikli araç pazarından tamamen çekilmemiş olur hem de üretimini daha verimli şekilde sürdürebilir.