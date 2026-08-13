1.749 TL'lik Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte RPG türünde bir oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu oyun sayesinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Sunderfolk

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 16 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Söz konusu oyuna erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Söz konusu kampanya sadece Xbox için geçerli.

Kampanya kapsamında söz konusu yapımı oynayabilmek için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Yükle" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra indirme süreci başlayacaktır. İndirme işlemi bittikten sonra oyun otomatik olarak yüklenecektir. Bu adımların ardından söz konusu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyun Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Sunderfolk Nasıl Bir Oyun?

Sunderfolk, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemines ahip olan oyunda co-op desteği mevcut. Bu sayede oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Böylece daha eğlenceli bir oynanış elde ediliyor. Her oyuncu oyuna kendi telefonu veya tableti üzerinden bağlanıyor.

Elimizdeki kartları, yetenekleri ve karakter envanterini yalnızca telefon veya tablet ekranından görebiliyoruz. Sıra tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda harita üzerinde hareket edebiliyor, düşman saldırılarını savuşturabiliyor ve karakterimizin sahip olduğu yetenekleri kullanabiliyoruz. Oyuncular her tur kimin önce hamle yapacağına kendi aralarında karar verebiliyor. Bu da takım içi iletişimi ve stratejiyi ön plana çıkarıyor.

Oyunda çeşitli sınıflar bulunuyor. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri mevcut. Ayrıca bina geliştirme ve yeni eşyalar üretme gibi aktiviteler de bulunuyor. Secret Door tarafından geliştirilen oyun 2025 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü. Bu arada oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Editörün Yorumu

Xbox'ta kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunu oynamıştım ve çok beğenmiştim. Sunderfolk, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Yetenekleri ve karakter envanterini telefon ekranından görebilmek önemli bir detay. Oyunda çeşitli sınıfların yer alması ve bu sınıfların farklı özelliklere sahip olması, stratejiyi daha önemli hâle getiriyor. Bu ayrıca oyuncuların kendi oyun tarzına göre bir sınıf seçebilmesine olanak tanıyor. Bu oyun, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir deneyim sunuyor.