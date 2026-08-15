KIA EV2 Uygun Fiyatı ile Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Kia’nın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli EV2, Türkiye’de satışa sunuldu. Güney Koreli üretici EV3, EV6 ve EV9 modellerinin ardından uygun fiyatlı modeli ile elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını artırma niyetinde. Yeni model ülkemize de oldukça iddialı bir fiyattan giriş yaptı.

KIA EV2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Kia’nın "Herkes için Elektrikli Mobilite" vizyonunu yansıtan EV2; şehir yaşamına uygun kompakt boyutları ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor. Güney Koreli üretici B-SUV segmentinde mücadele edecek olan modelinin fiyatını lansmana özel olarak 1 milyon 599 bin TL olarak belirlemiş durumda.

2 farklı güç ve 2 farklı donanım seçeneği ile sunulan modelin 107,8 kW (147 beygir) motor gücüne ve Elegance paketine sahip olan versiyonu 1 milyon 799 bin TL'lik fiyat etiketine sahip. Aracın 99,5 kW'lik (135 beygir) motor gücüne sahip uzun menzilli versiyonu için istenen fiyat ise 1 milyon 979 bin TL olarak açıklandı.

KIA EV2 Fiyat Listesi

KIA EV2 Donanım Fiyat 107,8 kW Otomatik Cool 1.599.000 TL 107,8 kW Otomatik Elegance 1.799.000 TL 99,5 kW Otomatik Elegance Long Range 1.979.000 TL

KIA EV2'nin Menzili Ne Kadar?

Kia EV2, iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Yeni modelde 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği yer alıyor. Aracın 42,2 kWh'lik bataryası şehir içinde 433 kilometreye kadar menzil sunarken, uzun menzilli versiyonda ise bu değer 641 kilometreye kadar çıkabiliyor. Elektrikli modelin WLPT döngüsüne göre ortalama menzili ise sırasıyla 317 ve 453 kilometre olarak ifade ediliyor.

EV2, Kia modellerinde DC şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80 oranına batarya doldurma süresini 29 dakika olarak açıkladı. Bu süre büyük bataryalı versiyonda ise 30 dakika olarak ölçülmüş. Yeni modelde ayrıca 11 kW AC şarj desteği de sunuyor. Müşteriler istedikleri takdirde 22 kW'lik AC şarj desteğini de satın alabiliyorlar.

KIA EV2'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

4.060 mm uzunluğundaki Kia EV2, markanın “Zıtlıkların Birleşimi” tasarım felsefesini B-SUV segmentine taşıyor. Dikey gündüz farları, "Star Map" olarak adlandırılan LED gündüz farları, köşeli tasarımı ve güçlü çamurlukları ile aracın SUV karakteri güçlendirilmiş. Elektrikli modelde Cool donanım seviyesinde 16 inç, Elegance paketinde ise 18 inç jantlar sunuluyor. Bu büyük boyutlu jantlar da aracın karakterini vurguluyor.

KIA EV2 İç Mekanda Neler Sunuyor?

KIA, EV2 modelinin iç mekanında oldukça sade bir tasarım benimsemiş. Yeni modelde Güney Koreli üreticinin en yeni üç ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Bu sistemte 12,3 inç dijital gösterge paneli ve yine aynı boydaki merkezi dokunmatik ekrana 5,3 inç klima kontrol ekranı eşlik ediyor.

Kia'nın bağlantılı araç teknolojisi Kia Connect de EV2 ile birlikte Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Kia uygulaması üzerinden çalışan sistem; kapıları uzaktan kilitleyip açma, sürüş öncesi kabin ısısını ayarlama, aydınlatma ve korna fonksiyonlarını yönetme ile şarj işlemlerini uzaktan kontrol etme imkânı tanıyor. Ayrıca araç konumu anlık olarak takip edilebiliyor; önemli noktalar, şarj istasyonları ve yolculuk rotaları doğrudan araç navigasyonuna gönderilebiliyor.

Kia Connect bunların yanı sıra enerji tüketimi, lastik basıncı, kapı ve bagaj durumu gibi teknik bilgileri anlık olarak iletiyor. Vale modu, coğrafi sınır, hız uyarıları, hırsız alarmı, arka yolcu ve batarya izleme gibi özellikler de yine elektrikli modelde sunulan özellikler arasında.

Yatırılabilir arka koltuklar sayesinde EV2, kompakt dış ölçülerine rağmen dikkat çekici bir iç mekân genişliği de sunuyor. Elektrikli model 885 mm arka diz mesafesi ve 362 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Hareket ettirilebilen arka koltuklar sayesinde bagaj hacmini 403 litreye kadar çıkarmak da mümkün. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu değer 1.201 litreye ulaşıyor. Buna ek olarak, 15 litrelik ön bagaj, günlük kullanım için ekstra depolama alanı sağlıyor.

KIA EV2 Güvenli Mi?

KIA EV2, ağabeylerinden tanıtığımız Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ve bağlantı teknolojilerine ev sahipliğii yapıyor. Elektrikli modelde Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) sayesinde şerit değiştirme sırasında olası çarpışma risklerini azaltmaya yardımcı olurken, diğer özellikleri ile birlikte daha güvenli bir sürüş vadediyor.

Editörün Yorumu

KIA EV2 özellikle fiyatı ile elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. 1 milyon 600 bin TL'lik fiyatı ile uzun süre piyasada kalması durumunda KIA EV2 elektrikli otomobil isteyen birçok kullanıcı için ilk tercih olabilir. Elektrikli model özellikle şehir içi kullanımda sunduğu menzili ile çoğu kullanıcının ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir.