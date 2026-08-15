Hyundai Türkiye İlk Elektrikli Modelini Üretti: IONIQ 3

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Hyundai Motor Türkiye (HMTR), İzmit’teki üretim üssünde tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı. Hyundai bu adımla, elektirifikasyon stratejisi ve Avrupa’daki üretim faaliyetleri açısından önemli bir kilometre taşına imza atmış oldu.

Hyundai IONIQ 3 Üretimi Ne Kadar Önemli?

Hyundai, IONIQ 3 modelinin seri üretimi için İzmit’teki üretim üssünde geçtiğimiz 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu dönüşümle yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturulurken; Türkiye’nin bir üretim üssü olma konumunu da güçlendirmesi hedefleniyor. İzmit fabrikasında üretilen araçların yüzde 80'i ihraç edilirken; bu da HMTR'nin hem Türk ekonomisini hem de Hyundai için önemini gösteriyor.

HMTR’nin İzmit’teki fabrikasında düzenlenen IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo, Hyundai Motor Europe (HME) CEO’su Xavier Martinet, HMTR CEO’su Alex Kim ve Kibar Holding CEO’su Ali Kibar’ın yanı sıra HMTR yetkilileri, merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Hyundai Motor Türkiye, 250 milyon Euro’luk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin IONIQ 3’ü ülkemizde üretecek. Hyundai Motor Türkiye’nin IONIQ 3 yatırımı; yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandırıldığının ispatıdır. Türkiye olarak; yatırım yapan, üreten, teknoloji geliştiren, nitelikli istihdam oluşturan ve ülkemizi küresel değer zincirlerinde daha ileri noktalara taşıyan tüm yatırımcıların yanındayız” diye konuştu.

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo ise “Bugün üretime başlayan IONIQ 3, Hyundai Motor Türkiye’nin geleceğe yönelik vizyonunu, teknolojik mükemmelliğini ve ileri inovasyon yoluyla Türkiye otomotiv sektörüyle birlikte büyüme konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Hyundai Türkiye'de Hangi Modeller Üretilecek?

Yeni Hyundai IONIQ 3 ‘Aero Hatch’ modelinin üretimi fabrika için yeni bir dönemin başlangıcını simgelerken; IONIQ 3’ün yanı sıra yeni nesil Hyundai BAYON ve Hyundai i20 modellerinin üretimine yönelik hazırlıklar da HMTR’nin, Türkiye’deki yerli otomotiv tedarik sanayisini destekleme konusundaki kararlığını ortaya koyuyor.

Bu anlamda Türkiye’nin HME için önemine dikkat çeken Hyundai Motor Europe CEO’su Xavier Martinet, “Türkiye, güçlü bir otomotiv geleneğine, yetenekli bir iş gücüne, rekabetçi bir tedarikçi tabanına ve Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konuma sahip. IONIQ 3'ü burada üretme kararımız, Hyundai'nin Türkiye'ye ve bu ülkenin Avrupa'nın mobilite dönüşümünün bir parçası olarak sahip olduğu potansiyele olan güvenini yansıtıyor. Ve bu güvenimiz IONIQ 3'ün ötesine uzanıyor” dedi.

Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim ise konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye'de IONIQ 3'ü üretmekten gurur duyuyoruz. Dönüşüm sürecimizin bir parçası olarak, fabrikamızın yaklaşık yüzde 50'si modernize edildi ve bu dönüşüm boyunca binden fazla çalışan farklı roller üstlendi. IONIQ 3, Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe ve Hyundai Motor Türkiye için uzun vadeli bir taahhüdü temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizi daha da artırmak için çeşitli alanlara yatırım yapmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Hyundai IONIQ 3 Teknik Özellikleri Neler?

Motor: Ön aks üzerinde tek elektrik motoru

Güç: 147 beygir

Tork: 250 Nm

0-100 km/s hızlanma: 9 saniye

Maksimum hız: 170 km/s

Menzil: 335 km / 496 km

Batarya kapasitesi: 42,2 kWh / 61 kWh

Boyutlar: 4.155 mm uzunluk - 1.800 mm genişlik - 1.505 mm yükseklik

Ağırlık: 1.550 kilogram

Hyundai IONIQ 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Eylül ayı içerisinde Türkiye yollarına çıkması beklenen Hyundai IONIQ 3 için henüz net bir fiyat açıklanmış değil. Ancak elektrikli otomobilin Avrupa'da 28 bin euroluk ( yaklaşık 1 milyon 537 bin TL) bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ülkemizde uygulanan yüzde 25 oranındaki ÖTV ve yüzde 20'lik KDV'yi de eklediğimizde aracın fiyatının 1 milyon 920 bin TL civarında olmasını bekleyebiliriz. Ancak Hyundai lansmana özel bir fiyat politikası ile elektrikli otomobilini daha uygun bir fiyattan satışa sunabilir.

Editörün Yorumu

Hyundai IONIQ 3 tasarımı ile elektrikli otomobil pazarına hareket kazandırabilir. Oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olan model özellikle 496 kilometreyi bulan uzun menzilli versiyonu ile oldukça dikkat çekiyor. Ancak yeni modelin giriş seviyesinde 2 milyona yaklaşan fiyatı soru işareti oluşturuyor. Aracın uzun menzilli versiyonunun olası şekilde 2 milyon 500 TL'yi geçmesi durumunda çok daha güçlü rakiplerle karşılaşabilir.