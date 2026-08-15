3.350 TL Değerindeki Battlefield 6 Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Battlefield 6, ilk olarak 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana oldukça uzun bir zaman geçmiş olsa da oyunu hâlâ denememiş oyuncular var. Neyse ki Electronic Arts, tam da bu oyuncuları mutlu edecek bir fırsat sunacağını duyurdu. Oyun yakında oynaması ücretsiz hâle gelecek.

Battlefield 6 Hangi Tarihlerde Ücretsiz Olacak?

Battlefield 6, 18 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında oynaması ücretsiz hâle gelecek. Bir hafta boyunca devam edecek olan deneme sürecinde çeşitli çok oyunculu modlara erişilebilecek. Bunların arasında Escalation, Conquest, Breakthrough, Top Gun: Carrier Strike ve Casual Breakthrough yer alıyor.

Oyuncuların deneyebileceği haritalar arasında Cairo Bazaar, Wake Island, Hagental Base ve Tsuru Reef yer alıyor. Bu kampanyanın en iyi yönlerinden biri ise sadece belirli platforma özgü olmaması. PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC'de (EA uygulamasının yanı sıra Steam ve Epic Games'ten erişilebilecek) hiçbir ücret ödemeden oynanabilecek. Bir diğer avantajı da elbette ilerlemeleriniz hesabınızda kalması. Yani deneme süresi zarfında sahip olduğunuz silahlar, ekipmanlar ve diğer ilerlemeler sizde kalmaya devam edecek. İleride oyunu satın almayı düşünürseniz sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaksınız.

Battlefield 6'yı Ücretsiz Oynamak İçin Şartlar Neler?

Battlefield 6'yı ücretsiz oynamak için oyunun battle royale versiyonu olarak piyasaya sürülen Battlefield Redsec'i indirmek şart olacak. Sorun şu ki bu sürümün boyutu çok da düşük değil. Platforma göre yaklaşık 27 GB ile 60 GB arasında değişen bir boyutu var.

Battlefield 6 İçin Neden Redsec'i Yüklemek Gerekiyor?

Electronic Arts, ücretsiz Battlefield 6 kampanyasında neden Redsec'i yüklemeyi zorunlu tuttuğu hakkında bir açıklama yapmadı. Tabii, tahminde bulunmak mümkün. Bilindiği üzere ücretsiz oynama fırsatı sadece birkaç günle sınırlı olacak. Kampanya bittikten sonra Battlefield 6'ya erişiminizi kaybedeceksiniz ama Redsec zaten ücretsiz ve bilgisayarınızda yüklü kalmaya devam edecek.

Redsec ile ilgili başlangıçta EA'in çok büyük beklentileri vardı. Gelgelelim, oyunculardan istediği ilgiyi görmedi. Belki de ücretsiz oyun kampanyasında Redsec'i denemek isteyeceklerini umuyordur. Tabii, ana sebep bu olmayabilir. Reddit'te bir kullanıcının da aktardığı gibi, Top Gun: Carrier Strike modu Redsec haritalarından birine dayanıyor. Gerekli oyun dosyalarının indirilmesi için Redsec'in de yüklenmesi şart koşuluyor olabilir.

Battlefield 6 Normalde Kaç TL'ye Satılıyor?

Savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın fiyatı hangi platformdan aldığınıza bağlı olarak değişiyor. Steam'de 69.99 dolar (3 bin 350 TL), Epic Games'te 2 bin 600 TL, PlayStation ve Xbox'ta ise 2 bin 900 TL'ye alınabiliyor. Bunun battle royale odaklı sürümü olan Redsec'e ise tamamen bedava olarak erişilebiliyor.

Editörün Yorumu

Bu fırsatın Battlefield 6'yı henüz denemeyenler için büyük avantaj olduğu kanaatindeyim. Ana oyunun gerçekten de keyifli bir oynanışı var. Açıkçası satın almadan önce vereceğiniz paraya değip değmeyeceği noktasında soru işaretleriniz varsa şimdi bunu öğrenmenin tam vakti olabilir. Hazır ücretsizken yükleyip beğenmeniz hâlinde satın almayı düşünebilirsiniz.