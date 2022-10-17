Mark Zuckerberg: "Whatsapp iMessage'dan Çok Daha Güvenli"

Şu an en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak üst sıralarda yerini koruyan Whatsapp, rakiplerine karşı farkını göstermeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün Meta'nın New York'ta bulunan bir reklam panosunu paylaşan firmanın CEO'su Mark Zuckerberg, Whatsapp'ın iMessage'dan çok daha güvenli ve gizli olduğunu iddia etti.

Whatsapp'ın sahip olduğu uçtan uca şifreleme sisteminin Apple ekosisteminde yer alan mesajlaşma uygulamasından çok daha fazla gizlilik vadettiğini belirten Mark Zuckerberg, Whatsapp'ın farklı yaptığı yönleri öne çıkardı!

Meta ve Apple Arasındaki Gerilim Artıyor!

Reklam panosu, direkt olarak Apple'ı hedef alacak şekilde tasarlanmış olarak görülüyor. Panoda yer alan "Yeşil Balon" ifadesi klasik SMS'i, "Mavi Balon" ifadesi iMessage'ın mesaj arayüzünü, "Gizlilik Balonu" ifadesi ise Whatsapp'ın tasarımını temsil ediyor.

Mark Zuckerberg, panonun fotoğrafını paylaştıktan sonra açıklama kısmına Whatsapp'ın uçtan uca şifreleme, çoklu platform desteği, tek tuşla silinen sohbet ve uçtan uca şifreli veri yedekleme gibi sistemlerinin hala iMessage'da olmadığını yazdı.

İki teknoloji devi arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Geçmişte Apple ve Meta'nın arası trafik izleme sebebiyle gerilmişti. iPhone'lara getirilen web sitelerinde ve uygulamalarda izlemeyi devre dışı bırakabilme özelliği, Meta tarafından küçük işletmelere ve reklam işine zarar verecek bir yönelim olarak algılandı.

Öte yandan AR/VR alanında en büyük teknoloji firması olan Meta ile yakın zamanda bir AR/VR başlığı çıkaracağı söylenen Apple arasındaki sürtüşme önümüzdeki aylarda daha da artabilir.