Marvel's Spider-Man 2 Ön Sipariş Fiyatı Zamlandı!

Ülkemizde oyunlar ne yazık ki son birkaç yıldır artan döviz kuruna bağlı olarak defalarca kez fiyat artışı yapmak zorunda kalıyor. Yaz indirimleri sırasında mağaza kuralları gereği fiyat artışları pek yaşanmasa da indirimler sonrasında bu artışları tekrar görmeye başladık.

Özellikle Steam'i kapsayan zam furyası çok geçmeden PlayStation oyunlarını da vurdu ve şimdi görünüşe göre sıra PlayStation'un kendi mağazasına geldi.

Marvel's Spider-Man 2 Ön Sipariş Fiyatına %100'e Yakın Zam Geldi

20 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan Marvel's Spider-Man 2'nin ön sipariş fiyatında yaklaşık %100'lük bir zam yapıldı. Standart sürümün ön sipariş fiyatı 799 TL'den 1.499 TL'ye yükselirken, Digital Deluxe Edition 899 TL'den 1.699 TL'ye yükseldi.

Marvel's Spider-Man 2 ön sipariş fiyatındaki bu zam, geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da yaşanan diğer zamların hemen ardından geldi.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker'ın Venom başta olmak üzere zorlu kötülere karşı verdiği savaşlar etrafında dönen, ilk oyunun devamı niteliği taşıyan bir hikâye ile 20 Ekim'de karşımıza çıkacak.

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