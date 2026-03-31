En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 8 Yıllık Oyun İlk 5'te

Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok satılan oyunların bir listesini paylaşıyor. Bu hafta paylaşılan liste ise geçen bir hafta boyunca oyuncuların en çok hangi oyunlara ilgi gösterdiğini açıklığa kavuşturdu. Piyasaya sürülmesinin üzerinden çok az bir zaman geçen oyun, bu haftanın da çok satılanlar zirvesinde konumlandı.

Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Oyun devi Valve tarafından paylaşılan yeni liste, 24 Mart ila 31 Mart tarihlerinde Steam'de en çok satılan oyunları içeriyor. Buna göre geçtiğimiz hafta hem dünya hem Türkiye'de en çok odaklanılan oyunlar arasında Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayınlanan Türkçe destekli Crimson Desert ön plana çıktı.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam'de geçen hafta en çok satılan oyun tıpkı bir önceki hafta olduğu gibi Crimson Desert oldu. Açık dünya oyunları arasında yer alan oyun, "çok olumlu" derecelendirmeye sahip olması ile dikkat çekiyor. Pywel kıtasında geçen oyunda kendi klanınızı tekrardan ayağa kaldırmak için çeşitli düşmanlarla yüzleşiyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Slay the Spire 2 yer aldı. Bu oyun, kart oyunları arasında yer alıyor ancak sıradan bir oynanışı yok. Her hamleniz kritik önem taşıyor. temelde bir karakteri yönetiyorsunuz. Bu karakterin karşınıza çıkan düşmanları alt edebilmesi için doğru hamleler yapmanız gerekiyor. Bir yanlış, sizi istenmeyen bir durumun içine sürükleyebiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare, geçen haftanın en çok satılan üçüncü oyunu olarak konumlandı. Söz konusu oyun, 2019 yılında piyasaya sürüldü ancak aradan geçen yıllara rağmen birden yükselişe geçti. Hatta geçen hafta dördüncü sırada yer alıyordu, bu hafta bir sıra daha öne geçmiş durumda. Steam'de başlayıp 26 Mart'ta sona eren bahar indirimlerinin başarısının üzerinde önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Türk Oyuncular Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türkiye, önceki haftaların aksine bu sefer dünyanın geri kalanı ile aynı oyunlara ilgi gösterdi. Öyle ki ilk sırada yine Crimson Desert geldi ancak ikinci sırada Türk oyuncuların çok tercih etmediği Slay the Spire 2'nin yerine futbol oyunları arasında özel bir yere sahip olan EA Sports FC 26 yer aldı.

Söz konusu oyunun haricinde ilk 5 sırada aynı kaldı. Altıncı sıraya ise Dead by Daylight yerine Grand Theft Auto V Enhanced yerleşti. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyunda Franklin, Michael ve Trevor olmak üzere toplam üç karakteri yönetiyoruz. Her bir karakter farklı hayata sahip ancak çeşitli görevlerde bir araya geliyorlar. Ayrıca açık dünyada gezinirken üçü arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'de en çok satılan oyunlarda yakın zamanda sona eren ilkbahar indirimlerinin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Örneğin Call of Duty: Modern Warfare, normalde 59.99 dolar (2 bin 668 TL) fiyata satılırken indirimle birlikte fiyatı 5.99 dolara (266 TL) düşmüştü. Arada âdeta uçurum söz konusu. Oyuncular, bu indirimi iyi değerlendirmiş gibi görünüyor. Umuyorum ilerideki kampanyalarda da buna benzer fırsatlar görürüz.