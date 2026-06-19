Maserati GranTurismo, GranCabrio ve Grecale yenilendi: Daha Güçlü ve Daha Agresif!

Maserati, GranTurismo, GranCabrio ve Grecale modellerini yeniledi. 2027 model yılı için makyaj geçiren otomobiller, markanın 'zarafet, performans, işçilik ve insan merkezli yaklaşım' felsefesi ile şekillendirildi. Yapılan güncelleme ile birlikte daha agresif bir görünüme kavuşan otomobiller artık daha fazla güç üretecek.

Yeni Maserati GranTurismo ve GranCabrio'nun Tasarımında Neler Değişti?

Coupe ve Cabrio modellerden başlayacak olursak GranTurismo ve GranCabrio ön bölümde daha geniş ön ızgara ile çok daha agresif bir duruş sergiliyor. Trofeo modellerinde standart versiyonlardan farklı olarak geniş ön ızgaranın her iki yanındaki hava girişleri de genişletilerek araçların sportif karakterlerinin altı çizilmiş. Ayrıca kaput üzerinde de iki hava kanalı daha bulunuyor.

Yan tarafta parlak siyah jantlar dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.10 mm daha geniş bu jant ve lastik ikilisi aracın iz genişliğini artırarak daha iyi bir yol tutuş vadediyor. Arka bölümde ilk dikkat çeken şey şeffaf stop lamba kaplamaları oluyor. Bu değişikliklerin yanı sıra Mat Yeşil Jüpiter ve Mavi Denim renk seçenekleri de modellere eklenmiş durumda.

Maserati GranTurismo ve GranCabrio'nun Yeni İç Mekanı Neler Sunuyor?

Maserati henüz yeni modellerinin iç mekanının görsellerini net olarak paylaşmadı. İtalyan üretici yaptığı açıklama ile iç mekanın elden geçirildiğini ve gelişmiş kişiselleştirme seçeneklerinin sunulduğunu ifade ediyor. Yeni modelde en büyük değişiklik olarak P-R-N-D vites düğmeleri yerine artık bir vites seçicinin kullanılması olacak. Ayrıca modelde yeni bir direksiyon simidi yer alıyor.

Bunların yanı sıra bilgi-eğlence sisteminin daha gelişmiş grafiklere sahip olacağını belirten marka, iç mekanda yeni bir Maun kaplama seçeneğinin de olacağını belirtti. Bunların yanı sıra ön konsolun merkezinde bulunan saatin çerçevesi sekizgen bir tasarıma kavuşuyor. Diğer yandan markanın Fuoiserie kişiselleştirme programı artık GranTurismo'nun yanı sıra GranCabrio için de açılacak.

Yeni Maserati GranTurismo ve GranCabrio'nun Motor Seçenekleri Ne Olacak?

Her iki model de giriş seviyesinde 490 beygir güç ve 600 Nm tork üretebilen motorları kullanmaya devam edecek. Bu versiyonlar ayrıca artık GT ve Sport modlarının yanı sıra Country sürüş moduna da sahip olacak. Sunulan havalı süspansiyonların yardımı ile kullanıcılar bu sayede sürüş yüksekliklerini 20 mm artırabilecekler. Bu mod 120 km/s hıza kadar kullanılabilecek.

Performanslı Trofeo versiyonları ise artık 549 beygir yerine 589 beygir güce sahip olacak. Maserati ayrıca motor ve şanzımanın yeniden kalibre edilmesi ile otomobillerin artık daha sürüş hissinin ve keyfinin arttığını belirtiyor. Bunun yanı sıra sunulan yeni egzoz sistemi sayesinde aracın çok daha iyi bir ses çıkardığı da ifade ediliyor.

Aracın tamamen elektrikli Folgore versiyonu ise 772 beygir güç ve 1.350 Nm tork sunmaya devam ediyor. Üç elektrik motoruna sahip olan model, artık ön aks bağlantısının kesilmesi ile fazladan menzil sunuyor. Yeni modelin menzili bu sayede 85 kilometre artaracak 541 kilometreye ulaşmış.

Yeni Maserati Grecale'in Tasarımında Neler Değişti?

Maserati'nin SUV modelindeki tasarım değişiklikleri coupe ve cabrio kardeşleri ile benzerlik gösteriyor. Ön bölümde biraz daha agresif çizgilerle bizi karşılan araçta kullanılan siyah detaylar aracın hâli hazırda oldukça geniş olan hava girişlerinin daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca yeni sunulan Grigio Lamiera Shiny paketi ile yeni jant seçenekleri de bizleri bekliyor.

Maserati Grecale'in İç Mekanı Neler Sunuyor?

Maserati Grecale'nin iç mekanında da GranTurismo ve GranCabrio modellerine benzer değişiklikler bekleniyor. Daha fazla metal ve alcantara deri detay ile Grecale'in kokpitinin çok daha sportif hissettirmesi hedefleniyor. Maserati, yenilenen modelin kullanışlılık, çok yönlülük ve konfor konusunda sınıfının en iyisi olduğu iddiasında.

Yeni Maserati Grecale Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

Maserati Grecale, makyaj öncesinde olduğu gibi giriş seviyesinde 300 beygir güce sahip 2,0 litrelik hafif hibrit motora ev sahipliği yapıyor. Bu motor aracın Modena versiyonunda ise 330 beygir güç sunuyor. Yenilenen modelde ise en büyük yenilik hiç kuşkusuz yeni 3.0 litrelik V6 motor olacak. 390 beygir güç üreten ünite olacak. Yeni V6 motor ile giriş seviye ile Trofeo arasındaki boşluk da doldurulmuş olacak.

Model gamının en tepesinde yer alan 530 beygir güç ve 620 Nm tork üretebilen 3.0 litrelik ünite ise görev yapmaya devam ediyor. 8 ileri ZF şanzımanla gücünü dört tekerleğe birden aktaran modelin maksimum hızı 285 km/s olarak ifade ediliyor. İtalyan üreticinin SUV modeli 100 km/s hıza ise 3,8 saniyede ulaşıyor.

Editörün Yorumu

Yenilenen Maserati GranTurismo, GranCabrio ve Grecale modelleri çok daha agresif bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca araçların iç mekanda yapılan gelişmeler de bu modeller için oldukça önemli. Maserati gibi sportifliği ile ön planda olan markanın iç mekanda daha sportif bir hava sunması markanın müşterilerini de memnun edecektir.

Diğer yandan GranTurismo ve GranCabrio'nun Trofeo versiyonlarındaki 40 beygirlik güç artışı ve şanzıman kalibrasyonu aracın performansını doğrudan etkileyecek. Elektrikli versiyonda sunulan fazladan 80 kilometrelik menzilin de yine GranTurismo ve GranCabrio Folgore müşterilerini sevindirecek bir detay olarak sayabiliriz.