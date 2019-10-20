MediaLab Sayesinde Kik Messenger Kapanmaktan Kurtuluyor

MediaLab, Kik Messenger’ın Kik Interactive’den satın alındığını ve uygulamanın çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Kik'in ana şirketi daha önce kripto para birimine odaklanmak için uygulamayı kapatma planlarını açıklamıştı.

Whisper ve Datpiff dahil olmak üzere birçok internet markasına sahip olan MediaLab, artık bünyesinde Kik'i de barındırıyor. Uygulamanın yeniden canlandırılacağını dile getiren şirket, " Gizli bir ekibe ya da en sevdiğiniz futbol takımına karşı bir tutku olsun. Kik, yeni arkadaşlıklar için telefonunuzda oluşturulacak bir platform" ifadelerini kullandı.

Kik uygulamasının yeniden geliştirilmesi konusunda MediaLab, kullanıcıları dinlemeyi planladığını ve böylece uygulamanın nasıl daha iyi hale getirilebileceğini söyledi. Ancak şirket ilk olarak grup mesajlaşmasının kaldıracağını ve yöneticileri değiştireceğini duyurdu. Performans iyileştirmeleri arasında uygulamanın daha hızlı, daha güvenilir ve daha az sorunlu hale getirilmesi ve benzer ilgi alanlarına sahip kişileri eşleştirme amaçlanıyor.

Ayrıca MediaLab yöneticileri Kik Messenger'da 3. parti bot platformunun yanı sıra görüntülü sohbet geçişine son vereceklerini de duyurdu. Yani klasik bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkan Kik'in kendine özgü bir sosyal arkadaşlık platformu olacağını söyleyebiliriz.