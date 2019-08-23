Facebook Messenger Sohbet Baloncukları Nasıl Kapatılır?

Akıllı telefonlarımızın vazgeçilmez anlık iletişim uygulamalarından biri olan Facebook Messenger, o kadar çok kişi tarafından kullanılıyor ki bazı telefonlara dâhili olarak bile gelebiliyor. Facebook geçtiğimiz yıllarda Facebook uygulaması ile Messenger’ı birbirinden ayırarak başlı başına yeni bir sohbet uygulaması oluşturdu. Bu, Facebook hesabımız silinse dahi insanlarla iletişim hâlinde olabileceğimiz anlamına geliyor.

Facebook Messenger kullanarak sesli ve görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz. İsterseniz sadece iki kişi arasında değil de üç ya da dört kişilik bir grup oluşturarak ister sesli konuşma ister görüntülü konuşma ister sadece yazılı konuşma gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook, Messenger isimli bu anlık mesajlaşma uygulamasına her geçen günle beraber yeni yeni özellikler getiriyor. Bütün bu özellikler, Facebook Messenger’ı bir adım daha zirveye yükseltiyor. Facebook Messenger’ı yeni yükleyen kullanıcılar, Facebook Messenger üzerinde nasıl ayarlama yapacaklarını bilemeyebiliyorlar.

Facebook Messenger’ı yüklediğinizde sohbet baloncukları varsayılan olarak aktif hâldedir. Facebook Messenger’ı yeni yükleyen kişiler, Facebook Messenger’ın bu sohbet baloncuklarını nasıl de-aktif hâle getireceğini merak ediyor. Bu yazıda, Facebook Messenger’ın sohbet baloncuklarını nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz.

Facebook Messenger Sohbet Baloncuklarını Kapatma

Facebook Messenger’ı yüklediğinizde varsayılan olarak aktif hâlde olan sohbet baloncuklarını de-aktif hâle getirmek tamamen Facebook Messenger kullanıcısının isteğine bırakılmıştır. Aşağıdaki adımları takip ederek sohbet baloncuklarını de-aktif hâle getirebilirsiniz.

İlk olarak Facebook Messenger uygulamasını başlatın.

uygulamasını başlatın. Sol üst köşede yer alan profil fotoğrafınızın üzerine dokunun.

“Sohbet Balonları” yazısını görene kadar ekranı aşağı doğru kaydırın.

“Sohbet Balonları” yazısının yanında yer alan butonun üzerine dokunun. Aktif olan sohbet baloncukları de-aktif olarak değiştirilecek, bundan sonra yeni bir mesaj geldiğinde ekranınızda baloncuk belirmeyecektir. Sohbet etmek için sadece Facebook Messenger uygulamasını kullanmanız gerekecektir.

Facebook Messenger’ı Tarayıcı Üzerinde Kullanma

Facebook Messenger kullanıcılarının cevabını en çok merak ettiği bir diğer soru, Facebook Messenger’ın tarayıcı üzerinden kullanılıp kullanılamayacağıdır. Facebook kişilerinizle sohbet etmek için dilerseniz Facebook’un sitesini kullanabilirsiniz ama gelişmiş özellikleri kullanmak istiyorsanız Facebook Messenger için ayrı olarak açılmış siteyi de kullanabilirsiniz.

Sadece Facebook’ta ekli olduğu arkadaşları ile konuşmak isteyenler Facebook.com’u, daha gelişmiş görünüm ve özellikler ile Facebook Messenger’ı kullanmak isteyen kişileri ise Messenger.com’u kullanabilirler.