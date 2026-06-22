Bu Gelişme Amiral Gemisi Telefon Satın Alacakları Üzebilir!

İşlemciler akıllı telefonların adeta beyni niteliğinde. Bu donanımlar sayesinde oyun oynama veya video düzenleme gibi en ağır işleri bile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kısacası işlemciler akıllı telefonların en önemli ve aynı zamanda en pahalı parçası diyebiliriz. Görünüşe göre çok yakında işlemci fiyatlarıyla ilgili tatsız bir gelişme yaşanacak. Bu da doğal olarak telefon fiyatlarında bazı değişikliklere yol açacak.

MediaTek Dimensity 9600 Serisi İşlemciler Neden Zamlı Gelecek?

MediaTek'in bu yıl piyasaya süreceği Dimensity 9600 serisi işlemciler iddialara göre selefinden daha pahalı olacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçtiğimiz yıl çıkan Dimensity 9500 yongasının birim başına maliyeti 180 dolar (8.360 TL) ila 200 dolar (9.292 TL) arasındaydı. Ancak yeni işlemcilerle birlikte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Şu an için yonga setlerinin fiyatları tam olarak paylaşılmadı. Burada sadece Dimensity 9600 Pro'nun 216 dolar (10.035 TL) civarında fiyatlandırılabileceğini biliyoruz. Bu fiyat artışının nedeni açıklanmasa da kaynaklara göre üretim teknolojisindeki yeniliklerin bu artışa neden olacağı söyleniyor.

Dimensity 9500 işlemcisi TSMC'nin N3P teknolojisiyle üretildi. Yani yonga seti TSMC'nin performansı odaklı 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. MediaTek Dimensity 9600 Pro ile ise işler büyük oranda değişecek. Donanım 2 nm mimari sınıfının en güçlü versiyonu olan N2P fabrikasyon süreciyle üretilecek. Bu da doğal olarak birim başına maliyetleri artıracak.

İşlemcilerde gördüğümüz nm yani nanometre ifadesi üretim teknolojisini gösteriyor. Nm değeri ne kadar küçülürse işlemci içindeki bileşenler o kadar küçülüyor ve daha yüksek performans sunuyor. Ancak bu durum maliyetlerin artmasına da yol açabiliyor. N3P ve N2P gibi isimlendirmeler üretim teknolojilerinin hangi sınıfa odaklandığını ifade ediyor. Buradaki 'P' takısı sürecin performans odaklı olduğunu gösteriyor. Örneğin N3P, 3 nm mimarisinin mobil cihazlar için tasarlanmış en güçlü versiyonu diyebiliriz. Benzer şekilde N2P'nin de 2 nm sınıfının en güçlü versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Dimensity 9600 Serisinin Zamlı Gelmesi Telefon Fiyatlarını Etkileyecek mi?

Bu soruya kısmen evet yanıtını verebiliriz. Ancak MediaTek başlı başına bir akıllı telefon üreticisi değil. Yalnızca bu gibi mobil cihazlara güç veren işlemcileri geliştiren üçüncü taraf bir marka. Yani nihai karar Samsung, Xiaomi ve OPPO gibi telefon üreticilerine ait. Bazı şirketler maliyet artışlarını kar marjlarını düşürerek kullanıcıya yansıtmamayı tercih ederken, bazıları ise bu artışları doğrudan fiyatlara yansıtabiliyor. Ancak yine de en azından amiral gemisi telefonlarda bir fiyat artışına hazır olmamız gerekiyor.

Dimensity 9600 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Şu an için MediaTek'ten Dimensity 9600 serisinin çıkış tarihine yönelik bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre marka bu yılın eylül ayında yeni yongalarını piyasaya sürecek. Yani çok yüksek ihtimalle eylül sonrası MediaTek Dimensity 9600 ve Dimensity 9600 Pro'dan güç alan akıllı telefonları piyasada görebiliriz.

Editörün Yorumu

MediaTek'in Dimensity 9600 ve Dimensity 9600 Pro işlemcilerinin bir önceki nesile göre daha pahalı olması amiral gemisi telefon satın almayı planlayan kullanıcılar için kötü bir gelişme gibi görünüyor. Çünkü işlemcilerin üretim maliyetlerinin artması akıllı telefon üreticilerini fiyat artışına gitmeye zorlayabilir. Ancak yazıda da belirttiğim gibi bu karar akıllı telefon üreticilerine ait. Yani ya kar marjlarını düşürüp bu artışları kullanıcılara yansıtmayacaklar ya da bunun tam tersi fiyatlarda artışa gidecekler.