Acer Ucuz Android Tablet Tanıttı! MediaTek İşlemci ve Dahası

Acer, yeni bir Android tabelt tanıttı. Bununla birlikte A511 isimli tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mobil cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB seçenekleri mevcut.

Acer A511'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,95 inç

10,95 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: MediaTek MT8768

MediaTek MT8768 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Ağırlık: 450 gram

Acer A511'in Ekran Özellikleri Neler?

Acer'ın yeni tableti, 10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. IPS LCD, renkleri gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiği anlamına geliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 11,45 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hıız ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Acer A511'in İşlemcisi Nasıl?

A511 gücünü MediaTek MT8768 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemci, Temple Run, Candy Crush Saga ve Subway Surfers City dahil olmak üzere basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce TCL Tab 10 Gen 2, TCL NxtPaper 10s ve Huawei MatePad T8 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda tercih edilmişti.

Acer A511'in Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu arada Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor.

Acer A511'in Bataryası Kaç mAh?

Acer'ın yeni tableti, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia V12'de ise 8.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dolayısıyla Iconia V12, A511'den daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

Acer A511 Türkiye'de Satılacak mı?

Acer A511'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer A511'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Acer A511'in Fiyatı Ne Kadar?

Acer A511 için 735 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 6 bin TL civarında olabilir. Acer A511'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bence tablet IPS LCD yerine AMOLED ekrana sahip olsa daha iyi olurdu çünkü AMOLED'de çok canlı renkler mevcut. Bu arada mobil cihazın Temple Run gibi basit mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.