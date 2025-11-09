MediaTek'in Yeni İşlemcisi Ortaya Çıktı: Snapdragon'u Geçebilecek mi?

Mobil işlemci pazarının devleri Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabet önümüzdeki dönemde çok daha kızışacak gibi görünüyor. Son olarak, gelecek yıl tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 9600'ün önemli özellikleri gün yüzüne çıktı.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Qualcomm'un gelecek yıl iki yeni amiral gemisi işlemciyi piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Peki yeni Dimensity 9600 neler sunacak ve rakibinin yeni işlemcilerine kafa tutabilecek mi? İşte detaylar!

Dimensity 9600, En Büyük Rakiplerinin Arasına Yerleşecek

Söylentilere göre Qualcomm 2026 yılında piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite Gen 6 yongası için iki farklı versiyon üzerinde çalışıyor. Buna göre şirket gelecek sene Gen 6 isimli bir standart model ve Gen 6 Pro adını verdiği daha üst düzey bir versiyonla karşımıza çıkabilir.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan Dimensity 9600 ise rekabetin asıl noktası olacak gibi görünüyor. Zira güvenilir kaynaklar yeni amiral gemisi işlemcinin performans skalasında bu iki rakibinin tam ortasına konumlanacağını bildiriyor. Bu kapsamda Dimensity 9600'ün, Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan daha güçlü olması, ancak Gen 6 Pro'ya göre daha zayıf kalması bekleniyor.

Öte yandan MediaTek'in tıpkı rakibi Qualcomm gibi amiral gemisi işlemci modelini iki farklı versiyona ayırıp ayırmayacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan her iki cepheden de yeni yonga setleri hakkında bazı önemli bilgiler mevcut.

Yeni İşlemciler Neler Sunacak?

İddialara göre MediaTek, yeni Dimesity 9600 modelinde de ARM CPU mimarisine sadık kalacak. Ayrıca yeni yonga seti tıpkı Samsung Exynos 2600 gibi 2nm üretim süreci ile geliştirilecek. Böylece selefi Dimensity 9500'e kıyasla daha az güç harcayarak daha yüksek performans sunacak.

Madalyonun öteki yüzündeki Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro da 2nm üretim sürecinden geçecek. Yeni işlemciler şirketin üçüncü nesil özel CPU mimarisine ve 2+3+3 çekirdek düzenine sahip olacak. Pro model bunlara ek olarak LPDDR6 bellek teknolojisiyle öne çıkacak.

Önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarını yeniden şekillendirecek yonga setleri ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!