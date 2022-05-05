Meta Finansal Problemler Nedeniyle İşe Alımlarını Durduruyor

CNBC ve Bloomberg'e göre Meta, yılın geri kalanındaki düşük gelir tahminleri nedeniyle maliyetleri düşürme çabalarının bir parçası olarak yeni çalışan alımlarını sınırlama kararı aldı. Facebook'un ana şirketi Meta, orta ve üst düzey pozisyonların çoğunda işe alımları yavaşlatıyor veya duraklatıyor. Kaynaklara göre son haftalarda yeni giriş seviyesi mühendisleri işe almayı ertelemelerinden sonra şimdi de işe alımları askıya almaya başladıklarını belirtiyor.

Facebook'un son üç aylık kazanç sonuçları beklenenden daha iyiydi ve günlük aktif kullanıcıları bile geçen çeyreğe göre biraz daha artışa sahipti ancak şirket Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gelecek çeyrekte bir gelir düşüşü bekliyor. Şirket CFO'su David Wehner, kazanç görüşmesi sırasında Meta'nın Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'daki gelir kaybının yanı sıra hem Avrupa hem de bölge dışındaki reklam talebinde azalma nedeniyle büyümede daha fazla yavaşlama yaşadıklarını söyledi.

Meta Yılın Geri Kalanında Daha Büyük Kayıplar Bekliyor

Ayrıca Facebook, Apple'ın iOS'taki gizlilik ayarlarındaki değişiklikler nedeniyle 10 milyar dolar gelir kaybetmeyi bekliyor. Apple, bu yılın başlarında reklamverenlerin kullanıcıların cihazlarıyla ilişkili benzersiz IDFA koduna erişimini sınırlayan yeni bir özellik sunmuştu. Bu tanımlayıcı, şirketlere bir kullanıcıyı Facebook verileriyle ilişkilendirme ve onlara hedefli reklamlar gösterme fırsatı veriyordu. Facebook, değişiklik uygulanmadan önce şirketin işi üzerindeki etkilerini azaltmak umuduyla, kullanıcıların şirketin web siteleri ve uygulamalardaki etkinliklerini izlemesine izin vermelerini isteyen bir gönderi bile yayınladı.

Bir Meta sözcüsü mevcut işe alımların durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışanlarımızı iş ihtiyaçlarımıza göre düzenli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve bu kazanç dönemi için verilen gider rehberliği ışığında büyümemizi bu doğrultuda yavaşlatıyoruz. Bununla birlikte uzun vadeli etkiye odaklanmamızı sağlamak için iş gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."

Meta'nın bu durumu 2022 yılı boyunca "mühendisler, yöneticiler ve hatta bazı yönetici seviyesindeki yetenekleri" bile işe almayacak olmasından ötürü şirkette çalışan mevcut ekipleri de etkileyecek.

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