Pandemi Sayesinde Metan Emisyonu İlk Defa Azaldı

Koronavirüs salgınının bir sonucu olan kilitlenmelerin bir sonucu olarak küresel metan emisyonu 2020'de azaldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından ortaya konan rapor yine de pek iç açıcı durmuyor. Bilim adamları 2030 yılına kadar yüzde 70 oranında düşüş yaşanması gerektiğini söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak, iklim krizinin en kötü etkilerini hafifletmenin de bir anahtarı olabilir.

Metan, son derece güçlü bir sera gazıdır ve 20 yıllık bir zaman diliminde küresel ısınma potansiyeli karbondioksitten (CO2) 84 kat daha fazladır.

IEA yayınladığı son raporda, petrol ve gaz sektörünün 2020 yılında yaklaşık 70 metrik ton metan saldığını, bu da küresel enerjiyle ilgili sera gazı emisyonlarının yüzde 5'inin üzerinde olduğu anlamına geliyor.

2020 boyunca pandemiye bağlı daha düşük petrol ve gaz üretimi sayesinde 2020 yılında metan emisyonu yüzde 10 düşüş yaşamış durumda.

Metan emisyonu 2020'de azaldı, yeterli mi?

Rapora göre dünya genelinde alınacak yeni politika, emisyon verilerinin ölçümünü ve raporlanmasını iyileştirmeye odaklanmalı. Bunun gerçekleşmesi için de daha fazla müdahale gerekiyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu (SDS) kapsamında, petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan emisyonların 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 20 metrik tona düşürülmeli. Bu da 2020'deki seviyenin yaklaşık yüzde 70'inin üzerinde bir düşüş yaşanmasıyla gerçekleşecek bir durum. IEA metan takip raporuna göre yüzde 70'lik azalma, teknik olarak azaltılması mümkün olan miktara denk geliyor.

Hem çevresel etkileri hem de spesifik olarak şirket operasyonlarından kaynaklanan emisyonların düşürülmesi hakkında önemli bir bilgi boşluğu bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, hükümetlerin bu engellerin çoğunu politika ve düzenleyici araçlarla çözebileceğine inanıyor.

IEA yayınladığı raporla birlikte yeni bir sertifikasyon sürecini başlatacağını, bu sertifikasyonla birlikte petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmayı hedefleyeceğini dile getirdi.

Petrol ve gaz üretimi yapan şirketlere tanınacak yeni lisans, metan emisyonu yönetimini üç kriter üzerinden değerlendirecek: bir tesisin metan emisyonu yoğunluğu, teknoloji dağıtımının izlenmesi ve şirketin diğer uygulamaları.

Ayrıca daha önce NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü, 2020 boyunca karbon emisyonlarında hafif bir düşüş yaşandığını gözlemlemişti. Buna rağmen enstitü, 2020'yi tarihin en sıcak yılı olarak kaydetti. Dünya, 2016 ortalamasına göre 1.02 santigrat derece daha ısınmış durumda.