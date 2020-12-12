BM İklim Değişikliği İçin Acil Durum İlan Etti

BM, iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler, küresel sıcaklıklardaki artışlarla mücadele konusundaki mevcut taahhütlerin yetersiz olduğu konusunda uyarı yaptı ve dünya liderlerini bu konuda yeni bir anlaşmaya çağırdı.

BM başkanı Antonio Guterres, dönüm noktası niteliğindeki Paris Anlaşması'ndan sonra ilk defa iklim zirvenin açılışını yaptı. Koronavirüs salgını sonrasında "iklim acil durumu" ilan etmeye ve yeşil büyümeyi şekillendirmeye çağıran Guterres, "Rotamızı değiştirmezsek, bu yüzyılda 3.0 dereceden fazla feci bir sıcaklık artışına doğru gidebiliriz" dedi.

BM, iklim değişikliği için acil durum istiyor

Çevrimiçi olarak düzenlenen İklim Tutkusu Zirvesi, Birleşmiş Milletler'in küresel sıcaklıklardaki artışlarla mücadele konusundaki mevcut taahhütlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. BM genel sekreteri, İngiltere ve Fransa'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı zirvede, 2015 yılında Paris'teki 1,5 santigrat derece sıcaklık artışı sınırlamasının yeterli olmadığını söyledi.

COVID-19 pandemisinin, büyümeyi yeniden kalibre etmek için nadir bir fırsat sunduğunu savunarak, "Bu nedenle bugün, dünya çapındaki tüm liderleri, karbon nötralitesine ulaşılıncaya kadar ülkelerinde İklim Acil Durumu ilan etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler ayrıca, sıcaklıkların 21. yüzyılda 3.0 santigrat derece artacağını ve COVID-19'un etkilerini küçültecek bir kriz yaşanacağını söylüyor.

İklim Tutkusu Zirvesi esnasında Paris vaatlerini hızlandırmak için en iddialı planları sunan ülkelere konuşma dilimleri verildi. Bunlar, geçen ay bir çift kasırgaya yakalanan Honduras ve Guatemala'yı ve hava kirliliğiyle mücadele zorlanan Hindistan'ı içeriyordu.

110'dan fazla ülke 2050'ye kadar sıfır karbona ulaşmayı taahhüt etti. Dünyanın en büyük kirleticisi olan Çin, 2060'a kadar net sıfır emisyon elde etmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kirleticisi olan ABD'nin Başkanı Trump ise Paris Anlaşması'ndan ayrıldıktan sonraki toplantıya katılmadı. Yeni Başkan Biden, anlaşmaya yeniden girmeyi planlıyor ve 2050'ye kadar sıfır karbonu hedefliyor.

Paris anlaşmasının "kilit" mekanizmasına göre, ülkelerin her beş yılda bir Ulusal Belirlenmiş Katkılar (NDC) olarak adlandırılan yenilenmiş emisyon planlarını sunmaları gerekiyor. Türkiye'nin de Paris Anlaşmasına dahil olduğunu hatırlatalım.