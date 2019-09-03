Microsoft, Flash Player Hakkında Kararını Verdi

Birçok şirketin Adobe Flash Player desteğini çekmesinin ardından, yazılım devi Microsoft da uygulamayla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre Microsoft, 2020 yılının sonu itibarıyla Flash Player desteğini kesecek.

Adobe, kendi ürünü olan Flash Player’a verdiği desteği 2020’nin sonlarına doğru durduracağını ve artık bu uygulamayı desteklemeyeceğini duyurmuştu.

Adobe’nin bu kararının ardından çok geçmeden Microsoft’tan da önemli bir açıklama geldi. Microsoft, Adobe’nin belirttiği aynı tarihte kendi platformlarından Flash Player desteğini kaldıracağını duyurdu. Yani hali hazırda Microsoft’un Edge ve Internet Explorer web tarayıcılarında sorunsuz olarak çalışan Flash Player, 2020’nin sonlarına gelindiğinde artık çalışmaz hale gelecek.

Güvenlik Zafiyeti Oluşturuyor

Peki aslında faydalı bir uygulama olarak bilinen Flash Player’a karşı neden herkes cephe alıyor? Çünkü Flash Player’ın bünyesinde çok fazla güvenlik zafiyeti barıdırdığı tespit edildi. Bu nedenle uygulamanın tamamen sonlandırılmasına karar verildi.

Flash Player’ın 2020 yılının sonunda tamamen kaldırılmasıyla birlikte, web tarayıcıları da önemli bir güvenlik açığından kurtularak daha güvenli hale gelmiş olacak.