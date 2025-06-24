Steam ve Battle.net Oyunları Xbox Kütüphanesine Ekleniyor

Xbox Platform Ürün Yöneticisi Manisha Oza'nın yaptığı açıklamaya göre Xbox uygulaması artık desteklenen dijital mağazalardan indirilen oyunları otomatik olarak tanıyacak. Windows Xbox uygulaması bundan böyle farklı platformlardan indirilen oyunlara da ev sahipliği yapacak.

Söz konusu özellik, ROG Xbox Ally taşınabilir oyun konsolunun tanıtılmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise kesinlik kazandı. Artık Steam ve Battle.net oyunları artık Xbox uygulaması içinden erişilebilecek, ancak şimdilik Xbox Insider programına üye olan Windows kullanıcıları için test edilebilir durumda olacak.

Steam ve Battle.net Oyunlarına Xbox Kütüphanesinden Hızlı Erişim

Oyuncular artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, tüm oyunlar tek bir merkezde yönetilebilecek. Microsoft Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya göre her seferinde ayrı bir launcher açmanıza gerek kalmayacak. Eğer satın aldığınız oyun Xbox platformunda destekleniyorsa otomatik olarak Xbox PC uygulamasındaki kütüphaneye eklenecek. Ayrıca kenar çubuğunda "Son oynananlar" sekmesinden de erişilebilir hale gelecek.

Microsoft'un planı yalnızca Steam ve Battle.net ile sınırlı değil. Şirket, Epic Games ve GOG gibi diğer dijital mağazaları da sisteme entegre etmeyi hedefliyor. Böylece Xbox PC uygulaması sadece Battle Pass üyelerinin değil, platformda oyun oynayan herkesi kapsayacak. Tabii bu genişlemenin ne zaman yapılacağı belli değil.

Xbox Kütüphanesi Nasıl Genişletilir?

Bu özellik şu an Xbox Insider programına dahil olanlar için geçerli ve halen test aşamasında. Eğer siz de özelliği erkenden deneyimlemek isterseniz Xbox Insider Hub uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Uygulamayı indirdikten sonra "PC Gaming Preview" programını seçip kayıt yaptırın. Ardından sürece dahil olacaksınız. Yıl sonuna kadar devam edecek olan test sürecinin ardından özellik tüm kullanıcılara sunulacak.