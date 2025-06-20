Yeni Nesil Xbox Konsolu, PC Donanım Üreticisine Emanet Edildi

Donanım tarafından çekilip yazılıma daha fazla odaklanmak isteyen Microsoft, konsollara özel işlemci üretmesi için AMD ile anlaştı. AMD CEO'su Lisa Su, sadece Xbox konsolları için değil, bütün Xbox ekosistemi için yeni nesil çip tasarlayacaklarının müjdesini verdi.

Xbox'a özel olarak geliştirilen tüm donanımlar yüksek performans servis edecek. Böylece yeni nesil Xbox konsollarında yüksek donanım gerektiren oyunları sorunsuzca çalıştırabileceksiniz. Sadece bu sa değil; eski oyunlar da buna dahil edilecek. Herhangi bir geliştirme yapmanıza gerek kalmadan eski oyunları yüksek performansla oynayabileceksiniz.

İlk Çipler ASUS Xbox Taşınabilir Konsolda Test Edilecek

Yeni çipleri deneyen ilk aygıtlar ASUS'un Xbox markalı el konsolları olacak. Eğer beklenen sonuçlar elde edilirse, Xbox'ın diğer cihazlarına ve bulut servislerine de aynı sistem entegre edilecek. Bunun asıl amacıysa şu ana kadar geride kalan Game Pass servisini yükseltmek. Diğer bulut servislerine kıyasla Game Pass servisinin performansı, oyuncuları yeterince tatmin etmiyor.

CEO Lisa Su'nun parmak bastığı bir diğer konu ise donanım geliştirmesi yaparken yapay zeka destekli grafik motorlarını kullanmak olacak. Yonga setleri, yapay zekanın da desteğini arkasına aldığında görsel anlamda bir şölen yaşatacak. Böylece hem daha gerçekçi grafikler sunulacak, hem de oyunun akıcılığına ekleme yapılacak. Yüksek performans elde etmek için yüksek grafiklerden ödün vermek zorunda kalmayacaksınız.

ROG Xbox Ally X Yeni Nesil Handheld

AMD, Xbox markası için artık yalnızca donanım tedarikçisi değil, oyun geleceğini şekillendiren bir mühendislik partneri konumuna geldi ve ROG Xbox Ally X modelini bunun için geliştirdi. Bu bir deneme süreci denilebilir. Şu an piyasada Nintendo Switch 2 ve Steam Deck gibi rakiplerin olması, AMD'nin işini zorlaştıracak. Ancak rakiplerin dişli olması, AMD'nin yapay zeka destekli çiplerinin ne kadar farklı olduğunu göstermesi için bir fırsat olacak.

ROG Xbox Ally X'in detaylı özelliklerini anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Kısaca özetlemek gerekirse bu konsol, klasik Xbox konsollarından esinlenmiş. Tam ekran deneyimini, alışılagelen Xbox kontrolcüsüyle birleştiriyor. Konsolun tutuş hissiyatı Xbox kontrolcüsünden ilham alınmış gibi. Gücünü AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Z2 A işlemcisinden alıyor ve Corning Gorilla Glass Victus ekran korumasıyla geliyor.

Bu cihazı satın aldığınızda direkt olarak Game Pass sahibi de oluyorsunuz. 7 inçlik ekran, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM desteğiyle hem güçlü, hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Son olarak 1 TB M.2 2280 SSD'si bulunuyor ve yükseltme şansınız da var.

Cihazın fiyatı henüz belli olmadı ama isterseniz Xbox'ın resmi sitesine gidip "Stoğa girdiğinde e-posta gönder" seçeneğini aktif edebilirsiniz. Böylece fiyat bilgisi netleştiğinde bildirim alabilirsiniz.