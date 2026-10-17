Modern Warfare 4'ün İlk İnceleme Puanları Belli Oldu

Activision, Modern Warfare 4'ün hikâye modunu 16 Ekim 2026 akşamı dijital ön sipariş veren oyunculara açtı. Erken erişimle aynı dakikada yabancı basının ilk kampanya incelemeleri de yayımlandı. IGN kampanyaya 10 üzerinden 8, GameSpot 7 puan verdi.

Modern Warfare 4 İncelemeleri Ne Diyor?

IGN'e göre bu kampanya, serinin 2019'da yeniden başlatılmasından bu yana çıkan en iyi Modern Warfare kampanyası. İnceleme Kore cephesini güçlü bulup Captain Price'ın bölümünü zayıf sayıyor. DMZ modundan beslenen açık yapılı "Stranded" görevi incelemenin en çok övdüğü bölüm oldu. Yakın dövüş sistemi ve bazı gizlilik sahneleri ise eleştirilen noktalar arasında.

GameSpot da kampanyayı Modern Warfare 2019'dan bu yana çıkan en iyi kampanya olarak görüyor. Yayın iki hikâyenin iyi örüldüğünü, finaldeki boss savaşlarının kısa ve zayıf kaldığını yazdı. PC Gamer ve GamesRadar+ puanlarını lansmandan sonra verecek. Kampanyayı PC Gamer yıllardır oynadığı en eğlenceli Call of Duty hikâyesi olarak tanımladı, GamesRadar+ da hikâyenin tatmin edici bir finalle bağlandığını yazdı.

Kampanya Kaç Saat Sürüyor?

Kampanyada 16 görev var ve süre oyuncunun hızına göre değişiyor. GameSpot normal zorlukta yaklaşık 8 saat, IGN 7 saat, PC Gamer 6 saat ölçtü. GameSpot'a göre son Call of Duty kampanyaları ortalama 5-6 saat sürüyordu. Arkadaşlarla birlikte oynanabilen bir hikâye modu bulunmuyor.

Modern Warfare 4'ün Hikâyesi Ne Anlatıyor?

Oyuncu Kuzey Kore'nin güneydeki komşusunu işgal ettiği sırada ilk kez çatışmaya giren genç er Park'ı yönetiyor. Paralel hikâyede kanun kaçağı durumuna düşen Captain Price intikam peşinde. Kötü karakter The Archer'ı Mads Mikkelsen canlandırıyor. Kore'nin yanı sıra Paris, New York ve Mumbai de oyunun geçtiği yerler arasında.

Activision'ın pazarlama direktörü Tyler Bahl, Modern Warfare 4'ü 2019'da başlayan hikâyenin büyük finali olarak tanımladı ama bazı karakterlerin sonraki oyunlarda devam edebileceğini de ekledi. Şirket, 2027'de çıkacak oyunun yepyeni bir alt seri olacağını doğrulamıştı.

Hikâye Modunu Kimler Oynayabiliyor?

Erken erişim, Standart ya da Kasa Sürümü'nü dijital olarak ön sipariş edenlere açık ve PS5, Xbox Series X|S, PC ile Nintendo Switch 2'yi kapsıyor. Kutulu sürümü ön sipariş edenler hikâyeye çıkış gününde başlayabilecek. Oyunun tamamı 22 Ekim 2026'yı 23 Ekim'e bağlayan gece 00.00'da açılacak. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

PlayStation Store'da Standart Sürüm 3.199 TL, Kasa Sürümü 4.399 TL. Steam iki sürümü Türkiye'de 69,99 ve 99,99 dolardan satıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 461 TL ve 4 bin 944 TL'ye denk geliyor. PC'de oynayacaklar Modern Warfare 4'ün sistem gereksinimlerine göz atabilir.

Editörün Yorumu

Son yıllarda Call of Duty kampanyaları çok oyunculu modun gölgesinde kalıyordu, Modern Warfare 4 ise hikâyesiyle öne çıkıyor. Puan veren IGN ile GameSpot'un ve puanını sonraya bırakan PC Gamer ile GamesRadar+'ın aynı yere varması, kampanyanın 2019'dan beri serinin en iyisi olduğunu gösteriyor. Ancak bana göre 6-8 saatlik süre son oyunlardan uzun olsa da 3.199 TL'yi sadece hikâye için ödemek pahalı. Oyunu yalnızca kampanya için düşünüyorsanız Modern Warfare 4'ün 2027'nin sonunda Game Pass'e geleceğini hesaba katın.