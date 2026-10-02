Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün minimum, önerilen ve Ray Tracing sistem gereksinimleri açıklığa kavuştu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca Call of Duty: Modern Warfare 4'ün kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A580

VRAM: 3 GB

Minimum sistem gereksinimlerine göre Call of Duty: Modern Warfare 4'ün oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemcisine ihtiyaç duyulacak. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970, 1060, AMD Radeon RX 470 ya da Intel Arc A580 gerekecek. Ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580

VRAM: 8 GB

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Ray Tracing Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700K

RAM: 32 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT

VRAM: 16 GB

Call of Duty: Modern Warfare 4 Kaç GB?

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün yüklenebilmesi için en az 115 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız progrmaları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alanın artmasını sağlıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Modern Warfare 4, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alacak. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda aksiyon dolu görevler bulunacak. Oyun Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçecek. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunacak.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026 tarihinde PC, Xbox Serise X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyun şu andaSteam, PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Fiyatı Ne Kadar?