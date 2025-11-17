Oyun Dünyası Karıştı: Yeni Call of Duty Oyununu Kimse Beğenmedi!

Call of Duty, uzun yıllar boyunca oyun dünyasının en popüler ve en çok satan serilerinden biri olmayı başardı. Aksiyon dolu oynanışı ve bağımlılık yaratan temposu sayesinde geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Ancak son dönemlerde serinin artık eskisi kadar beğenilmediğini gösteren yorumlar artarken, pek çok oyuncu yeni yapımların gerçek Call of Duty ruhundan uzaklaştığını dile getiriyor.

Bu eleştirilerin son hedefi ise kısa süre önce piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 7 oldu. Oyun, çıkışıyla birlikte adeta tepkiyle karşılaştı. İşte ayrıntılar...

Cal of Duty: Black Ops 7, Oyuncuların Tepkisiyle Karşılaştı

Call of Duty: Black Ops 7, dizi, film ve oyun değerlendirmesi yapılan Metacritic platformunda “Ezici Derecede Beğenilmeme” notu alarak serinin şimdiye kadarki en sert tepkiyle karşılanan oyunu oldu. Eleştirmenler yapımı ortalama 84 puanla olumlu karşılasa da oyuncular aynı fikirde değil.

Metacritic’te yüzlerce oyuncu oyuna yalnızca 1.7 puan vererek ciddi bir memnuniyetsizlik tablosu ortaya koydu. İnceleme yapanların yüzde 85’i olumsuz yorum bıraktı. Öte yandan Steam tarafında da benzer bir durum var. Kullanıcı yorumları “karışık” seviyede görünse de oyuncuların yaklaşık yüzde 60’ı oyunu beğenmedi.

Olumsuz kullanıcı yorumlarının ortak noktası ise Black Ops 7’nin Call of Duty’nin alışılan atmosferinden uzaklaşması, önceki oyunlara göre daha az gerçekçi hissettirmesi ve genel olarak beklentileri karşılamaması. Bunun yanında oyundaki bazı çağrı kartları ve görev sonu kartlarında bulunan görsellerin yapay zekâ ile üretilmiş resimlere benzediği düşünülüyor. Bu da oyuncuların pek hoşuna gitmedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.