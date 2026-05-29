Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Türkiye Fiyatı Açıklandı (Video)

Activision, Call of Duty serisinin yeni oyununu bir video eşliğinde duyurdu. Modern Warfare 4 olarak isimlendirilen oyun, duyurudan kısa bir süre sonra ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Modern Warfare 4'ün Türkiye fiyatı belli oldu. oyun, yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam fiyatı: 69.99 dolar (3.212 TL)

69.99 dolar (3.212 TL) PlayStation fiyatı: 3.199 TL

3.199 TL Xbox fiyatı: 3.199 TL

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün standart sürümü Steam'de 69.99 dolar (3 bin 212 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3 bin 199 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyunun Kasa sürümü ise Steam'de 99.99 dolar (4.589 TL), PlaySation ve Xbox mağazalarında ise 4 bin 399 TL'ye satılıyor.

Standart sürümü ön sipariş veren oyuncular açık betaya erken erişim fırsatı ve Hunter Killer operatör gürünümüne sahip olabilecke. Kasa sürümünü ön sipariş veren oyuncular ise bu avantajların yan ısıra Hostice Alliance operatör paketi, Özel Kuvvetler oepratör paketi, İmza Silah koleksiyonu, Karnalık Birlik (1. sezon) ve DMZ Mevzilendirme bonusuna erişebilecek.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026 tarihinde PC, Xbox Serise X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyun şu andaSteam, PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün Fragmanı Nasıl İzlenir?

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün ilk tanıtım videosu YouTube üzerinden paylaşıldı. 2 dakiak 49 saniye uzunluğundaki video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Videoda bir füze saldırısının ardından yaşananları anlatıyor. Videonun sonunda ise Ghost ile Captain Price karakterini görüyoruz.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Call of Duty: Modern Warfare 4, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alacak. Aksiyon dolu görevler içerecek oyun, Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçecek. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunacak. Bu mod, oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemizi sağlayacak.

Editörün Yorumu

Call of Duty oyunlarını seven biri olarak Call of Duty: Modern Warfare 4'ün duyurusu beni heyecanlandırdı ancak fiyat etiketinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer Modern Warfare oyunları özellikle oynanış sistemi, hikâyesi ve atmosferiyle çok başarılıydı. Yeni oyun da muhtemelen bu konularda başarılı olacaktır. Söz konusu yapımın ayrıca çok oyunculu mod sayesinde uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine yardım edeceğini söyleyebilirim.